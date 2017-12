Publicado en: Actualidad, Nacionales

Dic 28, 2017 7:36 am

La periodista y corresponsal internacional, Haidy Rodríguez, denunció que los cuerpos de inseguridad del estado reprimieron a manifestantes que se encontraban protestando por comida hasta altas horas de la madrugada.

“3:25am #LaVega reportan ahora fuertes detonaciones de armas de fuego, balas pegan en las paredes de los apartamentos de los Bloques. Vecinos piden que la represión pare ya. Están en pánico debajo de las camas. Por favor Nicolás Maduro hay niños en esas viviendas”, escribió Quintero por medio de su cuenta en la red social Twitter.

A su vez también informó que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvo a varias personas en dichas protestas y que disparaban directamente hacia los apartamentos causando pánico en los habitantes del sector.

“3:01 am: Me informan que la PNB tiene algunos detenidos y están intentando ingresar a los Bloques de #LaVega. Se escuchan fuerte y continuas detonaciones. Delicada la situación. Vecinos aterrados. Los cuerpos de seguridad que se encuentran reprimiendo a manifestantes en #LaVega están disparando hacia los apartamentos de los Bloques, vecinos estiman que son perdigones, para que la gente no vea lo que pasa, ni salga”, manifestó.

Cabe destacar que desde tempranas horas de la noche del pasado miércoles 27 de diciembre los habitantes de La Vega trancaron la calle por la promesa incumplida del gobierno bolivariano de darles pernil por votar en las elecciones del pasado 10 de diciembre.

Dicho alimento debió estar incluido en las cajas que son entregadas por Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).