Dic 29, 2017 10:03 pm

Este viernes por la tarde se informó a la familia de Tonny Real, que el dirigente político aragüeño sufrió en la ultima semana una grave recaída en su condición de salud, recordando que en semanas anteriores el ex concejal de Maracay fue sometido a una intervención quirúrgica producto de una litiasis vesicular severa en un centro hospitalario de Aragua, sin embargo una vez culminado el procedimiento no se cumplió con el reposo respectivo si no que fue devuelto a la cárcel 26 de julio en el estado Guárico, recinto en el cual no se tienen las condiciones sanitarias para tratar a un paciente de estas características, por lo que desde hace unos 4 días informó a radio universal 1080, el abogado Daniel Merchán miembro del Foro Penal Venezolano y defensor del preso político, el conocido activista político de Aragua presenta fuertes dolores en el abdomen, acompañado de vómitos y nauseas incesantes que pudieran derivar nuevamente en una colescitis crónica, es por ello que se hace fundamental y urgente que Tonny Real reciba una medida humanitaria inmediata para recibir los cuidados médicos pertinentes y un debido reposo que permita una recuperación total de su muy disminuida salud.

Voceros de la ONG Alianza Ciudadana que hacen vida en el centro del país se sumaron a este llamado, señalando que es primordial atender los casos de presos políticos que han sido intervenidos o presentan alguna condición de salud difícil, tal como sucede en varios casos similares, como por ejemplo el de los estudiantes de la UPEL que han podido documentar, afirmó Luis Ribas integrante de la organización, agregando que en casos como el de Tonny Real y tantos otros el drama familiar es inseparable, pues posee a su esposa en estado de embarazo a pocos días de dar a luz sin la presencia del padre, así como de sus otros hijos que asisten a la universidad bajo este panorama desalentador, lo que hace vital que en fechas justamente como estas se tomen los correctivos para volver a integrar a estas familias duramente golpeadas, que tras 6 meses de cárcel ya perdidos y de un trauma enorme, al menos puedan comenzar a rescatar sus vidas dándoles la oportunidad de estar juntos nuevamente.