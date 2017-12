Publicado en: Actualidad, Regionales

Dic 29, 2017 6:08 pm

El Poder Popular se aboca en las calles mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana reparte los juguetes a funcionarios “leales a la lucha revolucionaria”, cuando los niños del pueblo sufren la desidia del hambre.

El Mangazo Web

Portuguesa, “El Granero de Venezuela” se ha visto envuelto en disturbios, porque la falta de solución a las necesidades básicas del ciudadano se ha quedado ausente, mientras las autoridades regionales permanecen a la buena de Dios.

Durante los días 26, 27 y 28 de diciembre Guanare persiste ante el sol y la protesta; despejando de todo tránsito vehicular la troncal 5 que interconecta a la capital espiritual de Venezuela con las demás regiones.

“Yo lo que quiero es dejar bien claro que el pueblo se cansa de tantas mentiras, el hambre es mucha; no tenemos azúcar, arroz, harina, nada y el estómago reclama y por eso protestamos, hay hambre y no tenemos comida en la casa”, manifestó Ignacio Briceño Vocero principal de Finanzas del Consejo Comunal.

La multitud alega por la solución de los problemas básicos que competen a la junta del Consejo Comunal, debido a que la falta de gas y alimentos, dio muerte al espíritu navideño de los habitantes del Barrio San Antonio, Cementerio, Nuevas Brisas, quienes decidieron pasar los días festivos de la época decembrina unidos en una lucha por el bienestar comunal.

Los vecinos de la urbanidad vociferaron en euforia que lo primordial era tener la comida en sus manos porque “no vamos a comer plástico”, indicando que los juguetes navideños que según serían entregados para animar la sonrisa de los más pequeños de los hogares, ahora carecían de importancia porque están padeciendo hambre y el síndrome de la nevera vacía.

Respuestas incoherentes

Tras dirigirse al popular Centro de Convenciones regional, ubicado a los alrededores del Ministerio de Infraestructura y la Fundación Fondo Nacional de Transporte, el encargado de la Dirección Ceremonial y Protocolo, Adalberto Pérez, respondió al tumulto: “Nosotros tenemos que tener madurez política con los Clap”, mientras que uno de los vecinos le insta a reflexionar acerca del asunto, tal cual, como lo sucedido con los Tickets del bono niño Jesús, que jamás se supo de su origen porque la estructura de los Clap no se molestó en explicar lo acontecido.

“Estamos defendiendo a nuestra comunidad, para que tenga las riendas como tal”, señalaron los vecinos reunidos con el encargado del despacho de los juguetes. Sin embargo, con su ecuestre dialecto, aludiendo de Venezuela a Panamá Pérez indicó que:

“Fíjate el peo que hay en Panamá, esos hijos de puta así le voy a decir ¡Ah! Quince barcos paraos pana de comida, de juguetes, porque no los quieren dejar pasar por el bloqueo económico, y nosotros vamos a contribuir que esos carajos nos venzan a nosotros porque no entendemos la situación que estamos viviendo por un maldito bloqueo económico, por la guerra económica que no es mentira hermano porque todos vivimos las consecuencias, yo puedo tener un sueldo, todos tenemos un sueldo pero sabemos que no nos alcanza para un coño”.

Por lo que, aseguró que “lamentablemente, muchas veces tratamos o no llegamos a cubrir todas las necesidades que nos están requiriendo las comunidades. Entendemos, hay una crisis estructural, desde la cuestión del efectivo, la gasolina, el gas”.

Hoy volverán a las calles a exigir respuestas contundentes que permitan al verdadero pueblo una vida tranquila, porque aseguraron que “no importa si recibimos el feliz año aquí”, debido a que quieren soluciones verdaderas por parte de los comandados por el C/G Oscar Ángel Valero, Secretario de Seguridad Ciudadana.

Mayor información al respecto:

EL GOBIERNO DEL ESTADO PORTUGUESA A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DEL CIUDADANO GOBERNADOR @rafaelcalles Y LA @SSCPortuguesa DIRIGIDA POR COM/JEFE @oscarangel151 CUMPLEN CON LA ENTREGA DE JUGUETES PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES #PORTUGUESAPOTENCIA pic.twitter.com/UkYrDX3Rwr — PoliPortuguesa (@PoliPortuguesa1) December 26, 2017

EL GOBIERNO DEL ESTADO PORTUGUESA A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DEL CIUDADANO GOBERNADOR @rafaelcalles Y LA @SSCPortuguesa DIRIGIDA POR COM/JEFE @oscarangel151 CUMPLEN CON LA ENTREGA DE JUGUETES PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS POLICIALES #PORTUGUESAPOTENCIA pic.twitter.com/w5hNivnpJt — PoliPortuguesa (@PoliPortuguesa1) December 26, 2017

https://twitter.com/moratiti?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.el-

nacional.com%2Fnoticias%2Fsociedad%2Fciudadanos-protestaron- por-gas- portuguesa_216793

#26Dic 1:00 pm #Ahora Fuerte protesta en #Guanare por el Gas los habitantes del Barrio Nuevas Brisas y Cementerio trancan y queman cauchos en la Av. Bolívar. #ComunismoEsMiseria #ComunismoEsCorrupcion pic.twitter.com/DySQIYYRhF — Francisco Titi Mora (@moratiti) December 26, 2017



nacional.com%2Fnoticias%2Fsociedad%2Fciudadanos-protestaron- por-gas- portuguesa_216793

https://twitter.com/oscarangel151

https://twitter.com/rafaelcalles