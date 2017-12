Dic 30, 2017 11:43 pm

El Gobierno de Irán pidió a sus ciudadanos que eviten participar en manifestaciones no autorizadas, después de tres días de protestas en contra de la subida de los precios y la corrupción, reseñó Infobae.

Este sábado, por tercer día consecutivo, continuaron las protestas contra las políticas del gobierno, en diferentes ciudades del país, donde cientos de personas salieron a la calle y corearon lemas contra el gobierno y el sistema de la República Islámica de Irán.

Una fuente local dijo a la cadena CNN que durante las manifestaciones en Dorud, en la provincia de Lorestán (oeste de Irán), una turba asaltó la oficina del gobernador y la prendió fuego. Los movilizados fueron atacados y cinco personas recibieron disparos, dijo la fuente.

Y en el centro de la capital iraní, en la avenida Enghelab, los asistentes a las protestas que coreaban lemas contra las autoridades del país fueron dispersados por la policía. Tres estudiantes de la universidad de Teherán fueron detenidos.

El Ministerio iraní del Interior recordó el sábado la prohibición de llevar a cabo manifestaciones y protestas no autorizadas, como corresponde a las de estos días, ninguna de las cuales ha sido autorizada, según dijo el titular de dicho departamento, Abdolreza Rahmaní Fazlí.

#Iran: protests against the Iranian regime errupted once again in the Arab city of #Ahwaz (#Khuzestan). This region has always been stronghold of resistance against #Tehran. #IranProtests pic.twitter.com/dCRib9qVXq

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) 30 de diciembre de 2017