Publicado en: Actualidad, Nacionales

Dic 31, 2017 11:59 am

La promesa del presidente de Venezuela Nicolás Maduro de entregar perniles a todas las familias venezolanas a bajo costo a través de los Comites Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) en navidad, se ha vuelto sólo eso: Una promesa.

Durante la última semana sectores populares de varias partres del país han salido a las calles a manifestar por las irregularidades que se han presentado para que llegue a las comunidades el combo de comida con el contenido cárnico prometido.

En las residencias El Metro de la Avenida Sucre de Catia, llegaron este domingo sólo 15 perniles para 246 familias que viven en ese conjunto residencial. Para medir la suerte de la cena navideña de fin de año, la junta de condominio decidió hacer una rifa entre los vecinos. El que contara con la mayor suerte podía llevarse el paquete a su casa.

Algunos vecinos denunciaron que la rifa se realizó a puertta cerrada, y que a muchos no avisaron que había llegado perniol al edifificio.

Una residente que pidió no ser identificada dijo: A mi no me avisaron nada, esos pernile se los repartieron entre ellos, así están haciendo en todos lados”, apuntó.

En una barriada de la parroquia 23 de Enero del municipio Libertador en Caracas, la realidad fue aun más triste, y es que entre las innumerables familias que residen en el sector que conecta con El Mirador se rifaron solo ocho perniles, porque los otros siete se los repartieron entre los miembros del Clap de esa comunidad, según denunció un habitante.

