Publicado en: Opinión

Ene 1, 2018 9:19 pm

Bienvenidos a #cifrasnoticiasydatos. Así llamaremos a nuestro informe documentado de noticias basados en datos actualizados de interés.

Se fue el 2017, el peor año en materia económica y social en toda la historia del país. No hubo desarrollo y por el contrario el país vivió una agónica actividad que apretó con una baja inclemente en la producción petrolera, escasez de divisas que revalorizaron el “dólar negro” como consecuencia de un suicida control cambiario, falta de efectivo y daños en el sistema de punto de ventas y transferencia bancaria que afectó enormemente el sector comercio y de servicios, y una fuerte hiperinflación que seguirá marcando la grave crisis que azota sin descanso a los venezolanos durante el 2018.

En la gran mayoría de la población poco crédula existe la idea de que la situación empeorará, principalmente en el primer trimestre del año, puesto que el gobierno no reconoce sus errores y por el contrario mantiene su tesis de que la crisis es consecuencia de una guerra económica externa, por lo que no se responsabilizan por las políticas consideradas hasta los momentos como erradas por muchos importantes economistas nacionales y foráneos. La situación no cambiará en el 2018 si no se logra un cambio político del modelo.

Entramos a un 2018 prologado por un duro cierre de balances que debe ser analizado desde distintas perspectivas para entender la gran pregunta con la que iniciamos este enigmático año: ¿Cómo lograr el viraje que requiere el país?

1-. Venezuela cierra 2017 con una inflación acumulada superior al 2.735 %, según cálculos de la firma de consultoría financiera Ecoanalítica que registró una inflación mensual para el mes de diciembre de 81%

2-. La inflación acumulada del 2016 fue de 525 %.

3-. El Banco Central supeditado al régimen que lidera Maduro no publica datos ni indicadores económicos desde 2015. Según consultoras privadas como Econométrica y Ecoanalítica Venezuela entró técnicamente en hiperinflación el último trimestre del año al superar el umbral del 50 % de inflación mensual.

4-. El PIB está por debajo del 15%

5-. El Gobierno chavista cifra la caída del PIB en un 16,5 %, y admitió en una oportunidad una inflación acumulada del 274.4%

6-. Cifras de Fedecámaras-Zulia de finales del 2017 refieren que la falta de efectivo, la hiperinflación y la escasez de divisas para el sector agropecuario, golpearon fuertemente este sector que vio disminuida su actividad en un 70%, minimizando la colocación de rubros alimenticios producidos en el país. La constante intervención del Estado que impuso un precio de venta obligado por debajo de los costos operativos, terminaron por quebrar buena parte de la soberanía alimentaria que padeceremos durante el primer semestre del 2018.

7-. El último estudio del Cendas reveló un aumento en todos los rubros. Tan solo en transporte se registró un incremento de 112,5%. Los alimentos subieron de 3.918.341,25 a 7.190.158,98 bolívares, 83,5%. Mientras que en la salud se estima un aumento del 80,8%. La educación subió 116,2%.

8-. La salud se fue agravando a medida que avanzó el 2017 con un gran déficit de ambulancias, camas hospitalarias en los pocos hospitales que no han colapsado en su totalidad. El desabastecimiento de medicinas cerró en 90%.

9-. Las colas por el desabastecimiento de gasolina son preocupantes. La escasez de combustible que afectó varios estados del occidente del país en diciembre se debió a la caída de más del 70% de las operaciones de las refinerías Amuay y Cardón, que pasaron del 34 % al 12 % de sus operaciones antes del incendio, generando una baja considerable en la producción de gasolina.

10-. Venezuela está exportando 200 mil barriles de los 350 mil barriles días que consume el parque automotor venezolano. No solo se está importando gasolina sino también el gas de bombona, diesel automotor, lubricantes y otros derivados del petróleo.

11., En 2017 los países petroleros lograron recuperarse de la crisis debido a los precios en alza, sin embargo Venezuela empeoró no solo en su economía sino en el deterioro de la industria. Los profundos problemas en Pdvsa amenazan con afectar más el clima de deterioro en el país.

12-. Venezuela ha sido incapaz de beneficiarse del alza en los precios del crudo. La producción continúa cayendo diariamente encontrándose hoy en el nivel más bajo en casi tres décadas. Un trabajo publicado la última semana del 2017 por The New York Times revela que la producción cayó de 50 mil a 20 mil barriles al día. Actualmente se encuentra operando al 20% de su capacidad, con 76 de 84 plantas paralizadas por completo.

13-. La gasolina que se consume en Venezuela es importada, se paga en dólares, pero una vez en los llenaderos de Venezuela vale centavos. Se desconoce si el país se encuentra en condiciones para adquirla pese a las sanciones impuestas por EEUU. Hay que hacer alusión que la gasolina que sale por el contrabando de extracción es el mismo que estamos importando, lo que desangra cada vez más la economía del país.

14-. Según cifras del Departamento de Energía de EEUU la Impotación de gasolina de ese país es de 10 mil millones de dólares al año, que no son recuperables.

15-. El parque automotor venezolano consume 350 mil litros de gasolina por día.

Biendateao Report

@damasojimenez