Publicado en: Opinión

Ene 2, 2018 8:26 pm

Hola que tal mi gente, hay quienes no se atreven a pronosticar lo que en 2018 nos espera, Por lo menos yo bastante que me he atrevido a adelantar cosas en tiempos anteriores y se han dado. Pocas veces se han presentado incógnitas tan espesas como ahora que avanza un año nuevo en el que, para complicar más el asunto, se dice que se realizarán elecciones para Presidente de la República.

Esto coincide con momentos en que, como se dijo, los más importantes actores en el escenario mundial están en transición, debatiéndose en tensiones internas, mientras intentan resolver retos tan graves como migraciones masivas, la difusión del narcotráfico y violencias imprevisibles.

2018 no se presenta fácil para nadie. Yo creo que será el año del desenlace final en Venezuela, si, así como lo está leyendo, me atrevo una vez más a decir cosas que pueden pasar y no por una elecciones presidenciales, Hemos dicho hasta el cansancio que sin cambiar los integrantes del CNE y actualizar el registro electora no hay posibilidad de elección alguna. El mandato de los ciudadanos el 16 de Julio está sin ejecutar.

Todavía en este país se preguntan que hicieron con ese mandato los señores de la oposición oficialista, ¿será que ni para negociar en Republica Dominicana lo usan?

Para Venezuela, el tablero presenta la opción de seguir con su vacilante paso, avanzando con pasos esporádicos y aleatorios o aprovechar el espacio que ofrece el enigmático capítulo en que se encuentran los acontecimientos internacionales, para organizar nuestros recursos humanos y materiales en un plan de acción bien articulado que nos dote de personalidad y fuerza internacional, el cual usaremos cuando nos convenga para ocupar la posición de influencia efectiva que nos corresponde, amigos la puerta está cerrada y solo se abrirá desde afuera, pero no se equivoquen, para los que creen que la MUD está muerta ya sus operadores Rafael Poleo, Florido y otros, comienzan con la cantaleta de presidenciales 2018.

Régimen y MUD aniquilando a Venezuela.

Pero el 2018 tiene que ser el año del desenlace final el gobierno lo sabe, y por eso anda tan desesperado por unas elecciones adelantadas, claro con el apoyo de unos sinvergüenzas que no les importa lo que padece la gente, todo el mundo sabe que la única manera de mantenerse a flote es robándose unas nuevas elecciones como lo han hecho en las ultimas, señores ya saben que estan contra las cuerdas y esto no da para más, el destino los alcanzará, no hay maneras.

En 2018, Venezuela debe emprender la realización de desarrollo completo integral del que su pueblo es capaz. Los próximos días son vitales para que la gente termine de tomar conciencia de la trascendencia de lo que sucederá, Hasta ahora se ha desperdiciado ese instrumento.

El mensaje tiene que llegar hasta la profundidad síquica de cada ciudadano. Los “líderes” políticos tienen que afrontar su deber y no eludirlo en recíprocas acusaciones estériles.

Esperamos escenarios históricos. No serían los primeros en nuestra vida nacional, señores viene el desenlace final y usted tiene que ser parte, y aunque parezca mentira feliz año 2018.

#ElLiderEresTu

@joseluismonroy