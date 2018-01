Publicado en: Curiosidades, Titulares

Una de las mejores cosas que pueden hacer los emprendedores al comenzar el 2018, es leer libros. En este sentido, uno de los empresarios más exitosos del mundo Bill Gates, recomienda, reseñó Panorama.

Y es que el fundador de Microsoft no solamente es conocido por ser el segundo hombre más rico del mundo, sino también por ser un empresario que quiere aportar con sus conocimientos la buena lectura.

1. Seveneves: Es una novela de ciencia- ficción de Neal Stephenson que aborda el esfuerzo de sobrevivir de la raza humana, luego de una serie de eventos apocalípticos en la Tierra, seguida de la desintegración de la Luna.

2. Cómo ’tain’ttar equivocado (‘How Not To Be Wrong’): Escrita por Jordan Ellenberg, matemático y escritor, explica el papel que juegan las matemáticas en nuestras vidas diarias sin que lo notemos. Cada capítulo inicia con un tema que parece bastante simple y luego lo usa como punto de partida para hablar de las matemáticas relacionadas.

3. La cuestión vi’bout (‘The Vi’bout Question’): Nick Lane, su autor, argumenta que solamente se puede entender cómo surgió la vida y cómo los organismos se convirtieron en algo tan complejo, si se entiende cómo funciona la energía.

4. El poder para competir (‘The Power to Compete’): Escrita por Ryoichi Mikitani y Hiroshi Mikitani, es una obra que ofrece diálogos entre Ryoichi, un economista, y su hijo Hiroshi, fundador de una empresa de internet, que intentan responder preguntas como: ¿por qué las compañías japonesas fueron eclipsadas por competidores de China y Corea del Sur? y ¿podrán revivir? “El libro es una mirada inteligente al futuro de un país fascinante”, asegura Gates.

5. Sapiens: Una breve historia de la humanidad (‘Sapiens: A Brief History of Humankind’): El autor, Noah Yuval Harari, asume un reto enorme: contar la Historia de la humanidad en 400 páginas donde escribe sobre las especies de la actualidad y cómo la inteligencia artificial, la ingeniería genética y otras tecnologías nos cambiarán en el futuro. “Recomendaría el libro a cualquiera interesado en la historia y futuro de nuestras especies”, concluye Gates.