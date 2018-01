Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Ene 2, 2018 7:42 am

La popular cantante colombiana, Shakira, le dio un primer regalo del 2018 a sus fanáticos; la interprete de pies descalzos, apareció un poco más recuperada hablando en un video colgado en su cuenta de Instagram. Recordemos, que la artista estaba el total reposo, luego de haber sufrido un percance con sus cuerdas vocales, cosa que le impedía canta y hablar mucho.

Esta sería la primera vez que los seguidores oyen a la artista colombiana, desde que anunció que tenía una hemorragia en sus cuerdas vocales, que la obligó a cancelar su gira El Dorado. Su gran número de fanáticos, se encontraron felices al ver a su artista favorita, deseándole feliz año nuevo.

Dicha grabación fue compartida por la cantante en Instagram, donde la artista no había vuelto a subir publicaciones en las que se escuchara su voz, desde que se supo que tenía problemas en sus cuerdas vocales.Es más, los mensajes que envío a sus fanáticos, desde ese momento (comienzos de noviembre) hasta el 31 de diciembre, fueron por medio de comunicados escritos o con señas, como la vez que solo compartió un corazón que hizo con sus manos para agradecer el apoyo que sus seguidores le han brindado y sus buenos deseos por una pronta recuperación.

Entre los comentarios, pudieron destacarse muchos mensajes positivos hacía la celebridad latina, mientras que otros se preocuparon al escucharla un poco “ronca”. No obstante, también hubo una pequeña porción de detractores (no podían faltar), quienes criticaron una vez más el acento no colombiano de la artista.