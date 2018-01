Publicado en: Actualidad, Economía

Ene 4, 2018 8:52 am

Carmen Castillo llegó a un local de la Curva de Molina -un importante punto de comercio y trasbordo de pasajeros del oeste de Maracaibo- para comprar huevos y pidió tres cartones. El monto total era de 450 mil bolívares porque el pago era en efectivo (con pago electrónico el monto subía a 600 mil), reseñó Panorama.

Los primeros fajos que sacó fueron billetes de 100 bolívares que totalizaron 300 mil. Para completar la cifra extrajo de su bolsa otros paquetes de billetes de 50 bolívares, pero el vendedor le dijo que no podía aceptarle billetes de esa denominación.

“Pero es lo que me queda. No tengo más billetes de 100”, replicó la señora, pero el vendedor dijo que tenía orden del dueño de no aceptar el billete de 50.

La señora devolvió los tres cartones de huevos ya empacados, pidió que le regresaran el dinero y se marchó sin poder hacer su compra.

Algunos testimonios dieron fe de que en otros locales, formales e informales, estaban rechazando el billete de esa denominación aunque el mismo es de legal y vigente circulación en el país.

El fenómeno comenzó a observarse desde los últimos días de diciembre, pero en un recorrido este martes por el sitio se comprobó que la situación se mantiene. No hay explicación de parte de los comerciantes del por qué no quieren aceptar el billete. La respuesta es que tienen órdenes de no recibirlo. Pasa lo mismo que con los billetes de 5,10 y 20 bolívares cuando comenzaron a ser “eliminados” por los comerciantes de la zona a principios de año.

“Esta medida de los comercios es otra calamidad más para el pueblo que ya está agobiado por la inflación y la escasez de efectivo. Entre los poquitos billetes que se consiguen, los de 50 bolívares son los más abundantes”, dijo Carlos Ferrer, comprador.

En el mercado Periférico de La Limpia ocurre lo mismo. Algunos de los vendedores de verduras no quieren recibir el papel moneda de 50.