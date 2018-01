Publicado en: Curiosidades, Titulares

Ene 4, 2018 9:23 pm

Por más segura que estés de que él te ama infinitamente, no está por demás reafirmarlo mediante algunas acciones que son infalibles para que pese a cualquier circunstancia, tú seas aquello en lo que él siempre piense, es decir, seas su prioridad.

Y más cuando la distancia está de por medio, pues no dejes que esos kilómetros destruyan esa unión que hay entre ustedes, por el contrario, debes reforzar cada uno de sus lazos afectivos para conseguir que te eche de menos y valore su relación, pues importante que le hagas saber más allá de las palabras… con acciones que nunca encontrará a alguien como tú.

¿Estás lista?… comenzamos:

Sé su paz

Con esto me refiero a que seas esa persona con la que él se sienta tranquilo, seguro y con toda la confianza para llegar a relajarse, eso es algo que ellos agradecerán profundamente. Es importante trabajar en ello, pues recordemos que los hombres tienen un cierto grado de obsesión con el éxito y la estabilidad económica, así que después de una larga jornada laboral y el estrés que este puede detonar, lo único que querrá es acudir a un sitio tranquilo y que mejor que tú seas aquella paz que tanto busca.

Por lo anterior debes estar preparada para ser su refugio, además tiene su lado positivo pues podrán desconectarse del mundo, conversar, ver una película y pasar un momento muy agradable, esto sin duda fortalecerá su lazo de confianza.

Fortalece su conexión

Cuando creemos que nuestra relación es muy estable, generalmente ya pensamos en dar el siguiente paso, cosa que es un fatal error, pues antes debemos estar 100% seguras que él es la persona con la queremos compartir nuestra vida y que la relación sí es saludable.

Para ello, es fundamental que no presiones a tu pareja a un matrimonio, deja que las cosas fluyan y relájate, piensa que tan sólida es su conexión si el diálogo entre ustedes es muy claro o no, pues la comunicación es la base de toda relación así que desde este punto comiencen a empatar sus intereses pues ambos deben caminar en el mismo sentido.

Deposita tu confianza en él

Algo que definitivamente aman es sentir que tú confías plenamente en ellos, así que no dudes en darle a tu pareja ese voto de confianza pues los hombres saben muy bien que es un paso muy importante pues en una relación si no hay confianza no hay nada.

Así que arriésgate y déjalo que de vez en cuando tome el control de su relación, que planee por ambos, que te sorprenda y es más hasta le puedes contar tus problemas, tus sueños y pedirle a él lo mismo, pues al ser pareja el apoyo mutuo siempre será fundamental, además esta acción también te ayudará para aclarar tu mente y saber si él es realmente la persona que crees o si sólo es un patán.

Nota tomada de Soy Carmin