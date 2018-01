Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 4, 2018 7:10 pm

El presidente Nicolás Maduro arremetió nuevamente contra Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional por el período 2016, y aseguró que más temprano que tarde, “tendrá que pagar por lo que le ha hecho al país”.

“Me anuncian que Julio Borges acaba de llegar a Venezuela. ¡Qué irresponsable! (…) Mas temprano que tarde tendrás que pagar por lo que le has hecho a Venezuela”, dijo este jueves el mandatario desde el Cuartel de la Montaña.

Más temprano, Maduro fustigó la gestión de Borges al frente del Parlamento por considerar que “acabó con la Asamblea Nacional”.

“Julio Borges fue peor que (Henry) Ramos Allup, acabó con la Asamblea Nacional. ¿Puede llamarse presidente de la AN una persona que no le importe el país?, no le importa nada. Yo pensé que no había una persona peor que Ramos Allup y resultó que Julio Borges fue peor”, declaró.