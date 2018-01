Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 4, 2018 1:59 pm

La coordinadora del movimiento Vente Venezuela, María Corina Machado, solicitó este jueves a los diputados que se incorporarán en la directiva de la Asamblea Nacional (AN) para el periodo 2018-2019 que “cumplan con lo exigido por los ciudadanos en el plebiscito del 16 de julio”.

Mediante una serie de publicaciones en su cuenta en la red social Twitter, Machado aseguró que “en 2017 ante extraordinaria rebelión popular y brutal represión del régimen, AN convocó al plebiscito 16J. Por segunda vez, le dimos a la AN el mandato de enfrentar la tiranía: desconocer asamblea nacional constituyente, designar Tribunal Supremo de Justicia y Consejo Nacional Electoral, conformar gobierno de unión nacional. La AN no ha cumplido”.

“Mañana, al designar la nueva directiva de la Asamblea Nacional, el país y el mundo verán cómo actúa cada diputado. No caben excusas de ‘línea partidista’. La Constitución establece la libertad de conciencia. Los ciudadanos así lo exigimos”, agregó.

Asimismo, manifestó que la AN están planteada en dos posiciones muy distintas,c “con estrategias divergentes”.

“Hoy, en las calles y en la AN, están planteadas 2 posiciones muy distintas,con estrategias divergentes: la docilidad frente al régimen,el falso diálogo y el reconocimiento d la ANC; o la lucha firme,la desobediencia cívica y el desconocimiento TOTAL del régimen,hasta su salida”, puntualizó.

