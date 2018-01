Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 4, 2018 2:20 pm

Las malas políticas económicas gubernamentales y su mayor consecuencia la hiperinflación, han afectado varios sectores del comercio nacional y uno de ellos, es la rama de los talleres mecánicos, conforme a la opinión de Juan Carlos Rodríguez, Ingeniero especialista en reparación de motores diesel, quien afirmó que el alto costo de los repuestos tiene arruinado al dueño de este tipo de negocios, que se ve imposibilitado de reponer el stock de piezas, ya que todo está a precio de dólar paralelo.

Nota de prensa

Juan Carlos Rodríguez, Ingeniero Mecánico, explicó que los talleres se encuentra hoy sin ningún inventario en repuestos para vehículos, al no poderlos reponer ya que el 95 % de los mismos son importados. “Los dueños han optado por buscar ellos mismos las piezas según el diagnóstico del taller, y así tratar de ahorrar algo en la compra de los repuestos, esa es una de las razones para ver carros arrumados en los talleres, al no tener los propietarios los recursos para arreglarlos o no conseguirse las piezas en el país”, dijo.

Rodríguez expresó, que el precio para reparar un motor es escandaloso, ni siquiera podemos dar una cifra fija en el momento de trabajar el vehiculo, ya que no es posible a causa de la hiperinflación, los costos de los repuestos cambian en cuestión de horas. “Tú puedes durar 15 días o un mes haciéndole el motor a un vehículo y la cifra que diste al inicio al tiempo de concluir el trabajo este dinero ya no vale casi nada. Incluso cuando pides una pieza a un proveedor, mientras éste la consigue la misma cambia de precio a diario por ser importada, esto hace que reparar un carro es casi misión imposible”.

El especialista comentó, que los talleres mecánicos están optando por cobrar sólo la mano de obra y decirle al cliente que traiga el repuesto, y al no conseguirlo o no tener para comprarlos, un vehículo puede pasar hasta tres o cuatro meses parado en el estacionamiento. “Podemos concluir que esta realidad económica tiene casi quebrados a los talleres mecánicos”, concluyó.