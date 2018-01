Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Ene 5, 2018 9:31 am

A poco más de un mes para el estreno de Cincuenta Sombras Liberadas, la última entrega de la trilogía inspirada en el sadismo y el amor entre Christian Grey y Anastasia Steele, Liam Payne y Rita Ora compartieron For You, el tema principal de la banda sonora del filme.

De esta forma, Liam y Rita cierran también la trilogía, convirtiéndose en el relevo de grandes éxitos musicales como Love Me Like You Do, de Ellie Goulding, y I Don’t Wanna Live Forever que podría brindarle la oportunidad a Zayn Malik y Taylor Swift de ganar su primer Oscar.

For You, que ya está disponible en iTunes y Spotify, fue producido por Ali Tamposi, Ali Payami y el novio de Rita, Watt.