Ene 5, 2018 7:13 pm

La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Cicerón

El inquieto Cicerón me hizo llegar un interesante análisis que consideré oportuno compartir con ustedes mis asiduos lectores por su vigencia y profundidad, esclarecedor del esquema colaboracionista justificado por percepciones inducidas como resultados de una guerra informativa. El G2 Cubano, influenciado por la doctrina rusa, siempre se ha familiarizado con implementar en países, zonas o áreas que consideran objetivos, operaciones que integran diversos instrumentos de la guerra de la información: ciberguerra, ciberinteligencia, desinformación, propaganda y colaboración con actores hostiles a los valores de la democracia contemporánea, a ello se le denomina Combinación.

En resumen, el objetivo principal del presente esfuerzo es:

(1) Analizar los hechos de la interferencia cubana en el mantenimiento de la tiranía chavista/madurista al frente de Venezuela y los motivos y objetivos que impulsan al actual régimen cubano.

(2) Mostrar cómo la interferencia cubana en Venezuela forma parte de la guerra de la información como método militar asimétrico que tiene sus orígenes en la doctrina militar Rusa, que se aplica como válido en países contrarios a los intereses de la cúpula del Kremlin, entiéndase, Vladimir Putin.

La doctrina militar rusa/cubana define como sus principales objetivos no destruir al enemigo sino influir en él.

En el mundo occidental y los servicios de información, en ocasiones confunden “desinformación” con “guerra de la información”, y distinguen entre “ciberguerra” y “comunicación estratégica”, mientras el Kremlin/La Habana usan la desinformación como uno de los instrumentos de la “combinación”, y demuestra en la práctica que la ciberguerra y la guerra de la información, aunque nos sean términos sinónimos, son interdependientes y totalmente compatibles.

La doctrina militar rusa define como sus principales objetivos no destruir al enemigo sino influir sobre él, no la extinción de los oponentes sino su decadencia interna, su desgaste, su erosión o implosión, y se vale para ello del traslado de la guerra desde los campos de batalla convencionales a la información, la guerra psicológica y la distorsión de las percepciones. Por tanto, está claro que la guerra contra el G2, no es fundamentalmente un conflicto con empleo físico de fuerzas, sino uno entre conciencias, porque, en última instancia, el objetivo es el de siempre: ganar la guerra en las mentes y en los corazones del enemigo

Antecedentes

Sobre la base de los esquemas y las experiencias previas de la interferencia rusa en casos como el referéndum del Brexit, el referéndum celebrado en los Países Bajos sobre si la UE debería firmar el acuerdo de asociación con Ucrania, las elecciones presidenciales de EEUU, las elecciones francesas y las alemanas. Los Castro, por medio del talento humano al servicio del G2 y de los Min. Interior/Exteriores de Cuba, han sido avezados en influir en la situación política de la Venezuela en decadencia, sembrar confusión e insistir en el declive de la sociedad democrática que aún tiene un fuerte respiro en el país, más no así la cúpula de la MUD, quienes ya no está alineada con las cualidades y la solvencia democrática que exige el momento.

En las guerras de Ucrania y Siria, el Kremlin ha combinado la fuerza militar con la guerra de la información. En los países occidentales, donde su objetivo principal es ganar influencia y no territorios, el conflicto ha tomado la forma de guerra híbrida con especial énfasis en la guerra de la información.

La actividad de los cubanos en Venezuela, con el conocimiento, la autorización, el beneplácito, el concierto y facilitación del tirano Nicolás Maduro, los altos mandos políticos del PSUV y de la FANB, que obviamente ameritará a futuro una valoración jurídica/penal, política, militar y operativa-policial muy amplia, minuciosa y persistente, entre otras acciones, han desplegado la transmisión de los mensajes verdaderos y falsos en las redes sociales (Facebook y Twitter) por trolls (perfiles creados online para divulgar la información ya creada), bots (divulgación de información por procesos automáticos) y sockpuppets (perfiles creados online con el propósito de crear y transmitir falsas noticias), a lo que se añade una intensa cobertura, conllevando la exacerbación social y el odio por razones de valores e ideas políticas.

En ocasiones anteriores, la exitosa combinación de varios instrumentos de la guerra de la información ha hecho necesario el apoyo al Gobierno del régimen, además de la estrecha colaboración entre los servicios de inteligencia que definen las principales debilidades y problemas internos del país, así como de la ciberinteligencia: la “web brigada” (los hackers, trolls, bots, sockpuppets) que roba información y la divulga en los medios de comunicación. La información pirateada sobre diferentes grupos sociales condicionó la definición de posibles targets –posibles receptores de los mensajes– en las redes sociales.

Los contenidos más significativos de los mensajes

Los medios de comunicación que publican en inglés y español, Sputnik y RT, Granma y Cubavisión (únicas fuentes de información para la mayoría de la sociedad rusa y cubana), se dedicaron a ofrecer “un punto de visión único” sobre los acontecimientos del año 2017, subrayando las debilidades y las crisis por la cual atraviesa la oposición venezolana, catalogados como terroristas/antisistema. El contenido más significativo de estos mensajes es:

– El uso de la fuerza por parte de los grupos (se menciona el término grupos, para no referir, lo que ocurre en la realidad social, que es una masa poblacional diversa, muy amplia, generalmente sin líderes políticos de por medio, espontánea, desesperada y con el único objetivo que el país retome la senda democrática) opositores ha consistido en violencia deliberada y no como legítimos ejercicios constitucionales individuales; es una práctica fascista y no de grupos dentro del Estado democrático respetuosos de la Constitución y las leyes venezolanas

– La comunidad internacional no reconocería algún atentado a la gobernabilidad y continuidad democrática de Nicolás Maduro.

– Los gobiernos críticos al “gobierno legítimo y democrático de Nicolás Maduro” habrían ordenado a dichos grupos llevar a cabo “acciones terroristas” para impedir la gobernabilidad democrática, intentando así evitar la consolidación del proceso revolucionario en Venezuela.

Venezuela se arriesga a la misma situación que vivió Ucrania, al abismo de una guerra civil de lograr los grupos “terroristas” y partidos de oposición, imponer la salida dela revolución del “pueblo” que ha defendido el gobierno de Nicolás Maduro.

– La realidad económica del país y de su población, es consecuencia de las acciones, actos y hechos perpetrados por los grupos capitalistas-burgueses que han hecho vida en el país durante muchos años, apoyados por potencias y gobiernos extranjeros contrarios al proceso democrático liderado por Nicolás Maduro, quienes han denominado “guerra económica”.

– Muy reciente la última de las reiteradas noticias e ideas vendidas como ciertas, que son repetidas por diversos personajes representantes de la tiranía venezolana, en distintos escenarios dentro y fuera del país, quienes afirman que la Ayuda Humanitaria, sirve como herramienta de destrucción de los países.

– Por último y quizás la más extendida, con el objeto de generar mucha discordia y erosión en los esfuerzos internacionales, es afirmar que, resulta incompatible con un sistema dictatorial, cuando ocurren diversos eventos electorales a lo largo de 18 años de revolución bolivariana. Destacando las bondades del Sistema Electoral Venezolano, como garantía de pulcritud y objetividad ante cualquier resultado.

En nuestra próxima entrega, Los objetivos y motivos de La Guerra de información, así como su origen y evolución, y unas interesantísimas Conclusiones.

