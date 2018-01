Publicado en: Actualidad, Economía

Ene 5, 2018 10:07 am

El secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela, Omar Ávila, fijó posición acerca del nuevo aumento salarial decretado por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado 31 de diciembre.

“Lo primero que tengo que decir, es que es un error hablar de salario integral, considerando que el bono alimentario -o cesta tickets- no tiene incidencia para las vacaciones, aguinaldos, ni para la liquidación de los trabajadores, que de paso, el 80% lo que ganan apenas les alcanza para cubrir las necesidades básicas de un solo día del mes”, dijo Ávila.

Señaló que el incremento salarial es indispensable y es absurdo oponerse. A su juicio el problema radica, en un modelo de ajuste en la que se libere el cambio, se abra el mercado, se estimule la producción privada, para obtener recursos frescos, y por supuesto, urge rescatar la confianza.

“Hay que estar claro que en hiperinflación se van a producir muchísimos más aumentos que los que vimos en este último año, o bonos como el decretado el día de ayer que no solo alimentará más la hiperinflación, sino que quebrará más comercios. Es absurdo pretender que los precios se muevan y no los salarios. El problema está en no atender la raíz del problema, es decir el cambio de modelo”.

Recordó que desde el 2014 se ha venido sintiendo e incrementando la hambruna en el país, y que el estómago de los venezolanos no espera por diálogo, ni por elecciones, ni por revocatorio; “y recientemente, desde Unidad Visión Venezuela reiteramos, que el hambre tampoco se va de vacaciones”.

Para el también diputado a la Asamblea Nacional, la falta de coherencia y la desconexión de una dirigencia –de ambos bandos- ha empeorado la situación del país, “y es que cuando se tiene el estómago lleno, es fácil decir que tienes que esperar, por ello no entienden la necesidad de la mayoría, de esa misma que su reclamo ante el incumplimiento post electoral del pernil, no es porque no tuvieron cena en navidad o año nuevo, sino que es producto de ese 80% que está comiendo apenas una vez al día, y 60% de estos que no tienen acceso a ningún tipo de proteínas; y que ven en ese pernil la posibilidad de poder comer -al menos por unos días- algo que los nutra”.

Asimismo aseguró que este año 2018, es un año de retos, en donde algunos esperan el estallido social como solución, otros que se alcen los militares, otros tantos esperan una intervención extranjera; pero nadie hace el trabajo político-social en los sectores que deben hacerse internamente.

“Por ello, en días pasados aprovechamos que estuvimos en Miraflores -en la reunión con los alcaldes y gobernadores- para proponer un debate sobre cómo se debe abordar el tema económico para comenzar a darle solución a este grave problema que agobia a la mayoría de nuestro pueblo”.

En tal sentido dijo que está esperando respuesta de Nicolás Maduro, Tarek El Aissami y su equipo económico para debatir los seis puntos bases planteados por Unidad Visión Venezuela para lograr tal fin.

Por último consideró que en lo económico, se debe nombrar una Junta Nacional de Emergencia Económica, que se incorpore a los gremios empresariales y sindicatos de producción agroalimentarios, las escuelas de economía y administración de las distintas universidades, en donde a través de una economía integral y sustentable se pueda avanzar en la solución de los problemas de la mayoría de los venezolanos, y que sus decisiones sean vinculantes y de obligatorio cumplimiento por parte de todos los factores involucrados, en especial el gobierno nacional.

Nota de prensa