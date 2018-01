Ene 5, 2018 6:03 pm

El alcalde de Chacao destituido y condenado a 15 meses de prisión por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ramón Muchacho, afirmó este viernes que ambos sectores de la oposición venezolana se insultan entre sí.

Mediante su cuenta en la red social Twitter, Muchacho, indicó que la causa de la división de la oposición es por causas de que un bando aboga por una salida electoral, mientras que otros, apuestan una intervención militar en Venezuela.

“Opositores que abogan por una salida electoral insultan a opositores que abogan por una intervención militar extranjera, les dicen que son unos locos vendepatria y que eso es imposible”, dijo.

Asimismo, resaltó que lo peor no es la división interna que existe en la oposición sino; que “lo dramático es que ambos bandos pueden tener razón en algo: tanto la salida electoral como la intervención militar extranjera son imposibles a precios de hoy”.

“Ni elecciones, ni intervención, ni sanciones, ni negociación, ni embargo, ni golpe, ni calle, ni default, ni protesta popular, ni presión militar o internacional. Nada por sí sólo será suficiente”, puntualizó.

Y para rematar, tampoco hay posibilidad alguna de que el gobierno tome medidas para superar la crisis. Por el contrario, es seguro que la crisis se seguirá profundizando. No es que el régimen no lo pueda impedir, sino que no quiere hacerlo, no le interesa, no le conviene hacerlo.

— RAMÓN MUCHACHO (@ramonmuchacho) 5 de enero de 2018