Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 5, 2018 12:53 pm

De la vieja imagen del Carabobo pujante y lleno de oportunidades para el crecimiento industrial y comercial, no queda más que un triste panorama de empresas quebradas. Desempleo, pobreza, crisis desmedida de servicios básicos como el agua, vías, electricidad y gas doméstico, son tan solo pequeños síntomas de una enfermedad social que cada día hace metástasis en Carabobo.

Especial para lapatilla.com

Sin embargo, pareciera que esa no fuera la preocupación fundamental del actual gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, quien además ostenta el cargo de Autoridad Única de la Zona Económica Especial del estado Carabobo. Pues, a pesar de que en redes sociales anunció que todo su gabinete está desplegado en el “Gobierno de Calle”, él optó por otra manera de gobernar, yéndose de vacaciones a Europa.

De acuerdo a una fuente anónima, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, despegó el pasado 20 de diciembre el vuelo AF385, de la aerolínea Air France, con ruta Caracas – París, en el que se registró el pasajero Rafael Alejandro Lacava Evangelista, Nro de pasaporte 130301875. De acuerdo a los datos del pasajero, su boleto no tiene fecha de regreso.

Es así como en plena crisis de escasez de alimentos, medicinas y demás servicios, el gobernador de todos los carabobeños tiene 14 días en Europa , mientras manda a su tren ejecutivo a “trabajar en la calle y salir de las oficinas con aire acondicionado”, a su vez que él dirige las acciones desde las redes sociales.

Además de la grave situación de escasez de agua, cortes eléctricos y gas doméstico, Carabobo atraviesa una grave situación de falta de alimentos, no solo por la ausencia de productos en los anaqueles, sino por la hiperinflación en los rubros de la cesta básica, que a pesar de que la entidad está gobernada por una Autorida Única Económica, sigue siendo un problema fundamental para los carabobeños.

Yvis Galindo, habitante del sector Atlas, en la parroquia Miguel Peña de Valencia denunció que “ya no podemos comprar ni siquiera carne. Imagínese usted que un kilo vale ya más de trescientos mil bolívares, los humildes ya no nos queda otra cosa que comer yuca, plátano y topocho, porque aquí la gente del gobierno nos prometió un Clap mensual y eso tiene tiempo que no llega”,

Por su parte, Roberto López, habitante del sector Las Palmitas, en la parroquia Rafael Urdaneta, señaló que, “en Las Palmitas el niño Jesús no le llegó a nuestros hijos, pero tampoco llegó el fulano Clap navideño, ni el pernil y para colmo de males ni si quiera luz tuvimos por varias horas el 24 y el 31 de diciembre”.

A pesar de que Rafael Lacava es probablemente el mandatario regional más polémico y más “activo” en las redes sociales, pareciera que su elocuencia no basta para solucionar la grave crisis que atraviesa la región. Pues hasta ahora sus eufóricas alocuciones con cantantes de regueton en sus cuentas de Twitter e Instagram, no han bastado para paliar la situación de caos en la entidad.