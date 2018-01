Publicado en: Opinión

Ene 5, 2018 8:49 pm

El origen semántico de la palabra “Salario” proviene del latín y particularmente de la antigua costumbre de pagar a los soldados romanos con porciones de Sal. Ahora bien, salvo por el ejemplo romano, nunca antes en la historia de la humanidad se había hecho tan patente que a los trabajadores se les convierte su salario en “sal y agua” como hoy en Venezuela. Tras los anuncios presidenciales del 31 de Diciembre, los trabajadores reciben un nuevo aumento del salario mínimo sin discutirse de forma tripartita (Trabajadores – Gobierno – Empresarios), es decir, unilateralmente y sin correspondencia con la productividad nacional. Eso solo significará más inflación y más hambre.

Incluso, este sábado ya comenzó a verse el impacto inflacionario de este aumento en muchos productos de la canasta básica aunque ni siquiera lo hayan cobrado por primera vez los trabajadores. Los precios suben por el ascensor y el salario por la escalera, esa carrera absurda no se puede ganar así. Solo puede resolverse la inflación atacando su fuente: la improductividad.

Las empresas cerradas por falta de insumos, las expropiadas y quebradas por el gobierno y a las muchas destruidas en su rentabilidad, no pueden producir. El modelo económico implantado asfixia la iniciativa privada y a los emprendimientos. Los controles de precios generan distorsiones económicas que no pueden ser resueltas con gobernantes dogmáticos y paralizados. Solo un nuevo gobierno, legitimado por los votos, puede enfrentar este gran reto.

Escucho con atención a muchos vecinos de Valencia, y la queja se repite de forma persistente: “doctor no tengo que comer”, “Rubén, el sueldo no me alcanza”, “la cosa esta pelua”. No podemos mirar hacia otro lado, es un deber ético rescatar a quienes este gobierno ha sumergido en la pobreza y rescatar el valor del salario. El fruto del esfuerzo laboral, de los millones de brazos, piernas y mentes de quienes mueven este país, debe permitirles comprar alimentos para su familia, costear la educación de sus hijos y acceder a una vivienda digna. Esto que tenemos hoy no es un salario, es Sal y Agua. Y esto tiene que cambiar, y esa tarea está en las manos de todos nosotros.