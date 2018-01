Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 6, 2018 1:27 pm

Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones e Información, arremetió nuevamente contra los medios de comunicación internacionales, según un informe presentado este viernes por el presidente Nicolás Maduro. Acusó directamente a la agencia Reuters, en el que aseguró que 60% de esta agencia son negativas.

Por: LaPatilla.com

Rodríguez, a través de una rueda de prensa en el Palacio de Miraflores, aseguró que estas agencias de noticias extranjeras “se dedican a publicar 3.880 noticias negativas, más de 10 noticias diarias, contra Venezuela, lo hacen con el fin de abonar el terreno para buscar doblegar a la patria venezolana”.

Indicó que el 60% de las noticias negativas provienen de la agencia Reuters, 31% de Associated Press y 9% de AFP. Lo que ha su juicio explica que “mucha gente viene del extranjero y no pueden creer lo que pasa en Venezuela, no pueden creer lo que ven, un país en paz”.

Igualmente, dijo que se trata de una “guerra asqueante” que busca que las personas en el mundo estén desinformadas sobre lo que realmente pasa en Venezuela, así como promover el distanciamiento entre venezolanos por pensar distinto.