Ene 6, 2018 9:34 am

Este año fue fundamental en la historia de nuestra Venezuela, un ciclo oscuro consecuencias de malas políticas económicas aplicadas sin ningún basamento científico y actuado por impulso como lo hacen lo seres irracionales por más 18 años.

He visto como políticos venezolanos actuando bajo desesperación, cometen grandes errores que no habían funcionado en 2014 y menos en 2017. Un triste pasaje que vivimos los venezolanos con una esperanza de evitar el colapso total del sistema al cual nos lleva el mal llamado “socialismo del siglo XXI”.

También he visto cómo una gran cantidad de venezolanos han tenido la obligación de salir del país en búsqueda de oportunidades que aquí en su tierra lamentablemente no las tiene. Vi unas navidades tristes para muchas personas que no tienen para comer, menos para hacer una hallaca o reunirse en familia.

He visto gente morir de mengua en los hospitales por falta de medicina donde los médicos hacen lo imposible por ayudar y frustran sus intentos al no conseguir insumos y medicinas para tratar las afecciones que padecen la población.

También he visto la anarquía especulativa, dólar por el cielo, precios con base al dólar paralelo y para más ñapa una hiperinflación incontrolable, porqué desde hace más de una década nos dedicamos a consumir sin producir y a vagar entre misiones y planes populistas que acabaron con las pocas ganas del “hombre flojo” de trabajar.

Y ya finalizado el año 2017 entre otras cosas he visto que la gente se ha lanzado a las calles nuevamente para protestar no por un cambio sino para exigir comidas y medicinas.

Entonces: ¿Qué puede hacer un venezolano común para sobrevivir en Venezuela y no morir en el intento?

Resistir sin decaer el ánimo, comprar lo que pueda y guardar para los días más fríos, unirse y apoyarse entre vecinos enfrentar los retos con gallardía, porque unidos se ganan las peores batallas. Venezuela va resurgir porque hay mucha gente que sigue apostando a una solución pacifica a esta mal espacio de nuestra historia.

Y por último aprovecho para hacer una llamado a los actores políticos que están en la palestra mediática que escuchen al pueblo y que sean sinceros, sino tienen vocación de servicio dedíquense a otra cosa y si quieren hacerse millonarios no lo hagan a costa del sufrimiento de la población, hagan empresas productivas y dejen de engañar tanto.

@rauljortizv