Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 7, 2018 10:57 am

La Conferencia Episcopal Venezolana inició este domingo su centésima Asamblea Ordinaria con la eucaristía de la Solemnidad del bautismo del Señor, presidida por el cardenal Jorge Urosa. Tras culminada la misa se instaló la Asamblea Ordinaria, donde se espera que sea nombrada una nueva Junta Directiva.

Monseñor Diego Padrón, actual presidente de la CEV, aseguró que los obispos llegan a la primera Asamblea del año después de una de las Navidades más tristes en la reciente historia de Venezuela.

Del mismo modo, aseguró que El papa Francisco sigue con preocupación los acontecimientos del país “y nos pide que mantengamos nuestro compromiso con el pueblo y seguir acompañando y defendiendo sus derechos”.

Sobre el proceso de negociación en el gobierno y la oposición Padrón dijo que “el diálogo es válido y necesario y se justifica en la medida en que contribuya a cambiar la calamitosa situación actual. No obstante este proceso no tiene el voto del pueblo, porque el pueblo no tiene confianza ni en los actores ni en la consistencia de los resultados”.

Por su parte, monseñor Aldo Girodano, Nuncio Apostólico en Venezuela, dirigió palabras de salutación en nombre del Papa Francisco, durante la instalación de la Centésima Asamblea Ordinaria Plenaria del Episcopado Venezolano

Este año corresponde, según estatutos de la CEV, la renovación de la Junta Directiva de la Conferencia Episcopal Venezolana, con las elecciones para el período 2018-2021, así como de las presidencias de las diversas Comisiones Episcopales que conforman la Comisión Permanente.

Durante el desarrollo de la Asamblea se trabajará el Plan Trienal 2018-2021 que es el producto del trabajo de los diversos órganos de la Conferencia Episcopal Venezolana, canalizado a través de la Secretaría General y los diversos Departamentos y servicios pastorales (SPEV) que la conforman.