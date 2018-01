Ene 7, 2018 7:27 am

Para el diputado a la Asamblea Nacional (AN) y economista, José Guerra, manifestó que las rebajas de precios impuestas por la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) crean escasez y no resuelven la inflación.

“Calma pueblo. Las rebajas compulsivas de precios impuestas por Sundde a supermercados va a precipitar una avalancha de compradores que pueden agotar los inventarios de alimentos y otros productos. Comida para hoy y hambre para mañana. Así no se combate la inflación” manifestó a través de su cuenta en Twitter.

Tras la aplicación de las rebajas de precios, se llevaron a cabo algunos intentos de ataques contra comercios.

