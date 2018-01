Publicado en: Titulares, Turismo

Ene 8, 2018 11:43 am

Cada año la web Sleeping in Aiports publica un listado de los mejores y peores aeropuertos del mundo. De los más bonitos y cómodos, sobran los elogios. Pero de los que reciben las peores calificaciones, los pasajeros recuerdan la peripecia de tener que esperar en sitios con una infraestructura deficiente, con malos o nulos servicios sanitarios, soportando altas (o bajas) temperaturas, sin la más mínima comodidad, y además, teniendo que recibir propuestas corruptas de los funcionarios de aduanas o policías. cerodosbe.com

10 Tashkent — Uzbekistán

Hacer una fila en este aeropuerto se ha convertido en un negocio casi mafioso. Para poderse saltar alguna de las colas en la terminal de Taskent, algún “personal de servicio” podrá cobrar a los turistas entre 10 o 20 euros. La espera es tan larga que al final casi todos terminan cediendo a la corrupción. Cuando se desembarca la entrada puede ser caótica por las prisas de los pasajeros por entrar. El servicio del wifi se interrumpe con frecuencia, y los asientos parecen detenidos de la época en que este país pertenecía a la Unión Soviética.

9 Beauvais-Tille — París

Si los viajeros han comprado alguna promoción para viajar a París, y deben llegar por el aeropuerto de Beauvais-Tille, lo mejor será que planifiquen muy bien la llegada o la salida. El aeropuerto está ubicado a más de 90 minutos del centro de la capital francesa, y un billete que conecte los dos lugares excede los 15 euros. Además el aeropuerto tiene un horario restringido, donde se cierra de 11 de la noche hasta las seis de la mañana, pero los hoteles más cercanos no son para nada económicos. Si se pretende ahorrar, al final se terminará pagando de más otros conceptos.

8 Rodas — Grecia

Las filas para hacer el registro en esta terminal griega son tan largas que exceden las puertas. Al parecer es una manía de los aeropuertos griegos tener que esperar a la intemperie a pleno rayo de sol, que los baños estén en un pésimo estado y que no funcione el aire acondicionado. El servicio al cliente no se salva tampoco en esta terminal, que con sus modales no ayudan a aliviar la tensión de los usuarios.

7 Dar es Salaam — Tanzania

En este aeropuerto hay una notable falta de lugares para ir a comer o sentarse. Los pasajeros, a menudo, se ven obligados a esperar fuera de la terminal en bancos incómodos hasta el momento del check-in. El personal no ayuda a que la calificación de esta terminal mejore, en varias ocasiones se han elevado quejas por el mal trato que han recibido cientos de viajeros en este pequeño aeropuerto. Además los baños no se encuentran en las mejores condiciones y no son suficientes para la cantidad de pasajeros y el personal del lugar.

6 Santorini — Grecia

La terminal de Santorini es demasiado pequeña y no posee el personal suficiente para atender la enorme cantidad de pasajeros que llegan cada día a la isla. Las filas para llegar a los mostradores se entrecruzan y se puede perder el tiempo esperando en la equivocada. Cuando llega el verano las cosas empeoran. La desorganización en la facturación y en los procedimientos de seguridad hace que los vuelos se retrasen con frecuencia hasta dos horas. Con este panorama, el viajero se puede plantear si tomar un avión desde este aeropuerto o abordar un ferri a Atenas o Creta.

5 Murtala Muhammed — Nigeria

Este aeropuerto de Lagos, la capital nigeriana, también cuenta con los mismos fallos que el de Port Harcout: baños deficientes, zonas que son un horno por falta de ventilación, asientos escasos, y un sistema de facturación arcaico. Pero el principal problema también se repite: la corrupción. “Cada funcionario te pide dinero. Y nunca digas que no tienes cambio, porque terminarás siendo interrogado en un cuarto”, describe un pasajero. Los que puedan pagar, hay salas lounge con mejores comodidades que en el resto de la terminal.

4 Heraklion — Grecia

El principal aeropuerto de la isla de Creta es demasiado pequeño para las multitudes que se agolpan en verano. Por ello, muchos pasajeros tienen que hacer fila en las afueras hasta que pueden entrar en la terminal. Los asientos son un bien tan escaso como los lugares donde comer algo, que cobran precios astronómicos. Hay baños, pero según algunos pasajeros, están lejos de tener la limpieza más óptima.

3 Puerto Harcourt — Nigeria

Además de las deficiencias sanitarias, la falta de aire acondicionado en varias zonas y el ineficaz sistema para recoger el equipaje, la principal queja de los usuarios es la corrupción. “No importa visa hayas gestionado, seguramente te dirán que no es la correcta”, dice un usuario, que recuerda que continuamente algún funcionario pedía inspeccionar el equipaje y luego solicitaba dinero para hacer la vista gorda.

2 Rey Abdulaziz — Arabia Saudí

“Es la puerta de entrada a la ciudad santa de Yidda. Pero cuando se sale del avión, uno se encuentra con basura, lavabos sucios, filas de gente…y los funcionarios de inmigración son los peores del mundo”, dice un pasajero. Precisamente, los malos tratos del personal es la queja más repetida de los encuestados, que además de sus malos modos, se agrega que son escasos para atender al flujo de viajeros, lo que causa largas hileras de personas resignadas a que el tiempo pase de prisa. Y si es época de peregrinaciones a La Meca, el problema se multiplica.La escasez de asientos y el mal estado de los baños también lleva a que muchos bajen el pulgar. Pero hay esperanzas: el concesionario del aeropuerto de Singapur Changi lo administrará en breve.

1 Juba — Sudán

No es la primera vez que la terminal de este país africano lidera este particular ranking. Como la terminal principal está permanentemente en obras, los mostradores se encuentran en una especie de tienda gigante. El suelo está plagado de huecos, y más de un pasajero se ha torcido el tobillo al caer en ellos. Que no haya wifi no importa a nadie, en un aeropuerto carente de electricidad en muchas áreas, y que impide que funcionen los aire acondicionados o los ventiladores que ayudarían a mitigar el intenso calor. Las multitudes, lógicamente, sudan bajo los 40 grados, y el ambiente se torna tenso y espeso, donde los cuerpos de seguridad tampoco se caracterizan por su amabilidad.