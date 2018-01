Publicado en: Curiosidades, Titulares

Ene 8, 2018 9:46 pm

Pese a que estamos en una época mucho más abierta en donde ya podemos hablar más sobre algunos temas sexuales, todavía nos llega a dar “pena” preguntar si es normal tener ciertas reacciones antes, durante y después de un encuentro íntimo.

Y esta ocasión nos centraremos en una en particular, que además causa cierto temor en las mujeres, pues ¿esas terribles ganas de orinar cuando se tienen relaciones son normales?

Sí, de acuerdo con especialistas esta sensación es de lo más normal y no hay nada de qué asustarnos y avergonzarnos, por el contrario, esto quiere decir que todo va por buen camino.

LA RAZÓN:

El por qué sentimos esto, se debe a que el pene de tu pareja llega al famoso y deseado punto G, justo en este sitio es cuando se alcanza el orgasmo femenino, es importante añadir que estas ganas de orinar aumentan cuando se practican ciertas posiciones pues se supone que así se llega a dicho punto.

Entonces entendemos que esa sensación de hacer pipí no es otra cosa que la eyaculación femenina, que no es lo mismo que la lubricación femenina. Y calma, no es de alarmarte pues muchas mujeres tienen eyaculaciones, pero por fortuna casi no lo notan pues el líquido en ocasiones es muy escaso, incluso solo llegan a tener ciertas gotitas, pero como las mujeres somos distintas, también están las que sí pueden darse cuenta porque la cantidad será mayor debido a que el orgasmo fue prolongado.

El líquido de la eyaculación femenina se compone de glucosa, fosfatasa ácida prostática, antígeno prostático específico, urea y creatina. Las glándulas parauretrales serán las encargadas de la cantidad de líquido que libere cada mujer.

Es importante destacar que la pipí no es igual a la eyaculación, pero si tienes cierta incertidumbre por saber si lo que realmente sientes es porque sí quieres orinar o si es porque tienes un orgasmo, lo más recomendable es que antes de tener sexo acudas al sanitario.

BENEFICIOS DE LOS ORGASMOS EN NUESTRA SALUD:

• Ayuda a mantener una piel joven

• Mejora tu estado de ánimo

• Ayuda a reforzar tu sistema inmunológico

• Adiós a los dolores y al estrés

• Tendrás un mejor flujo sanguíneo

• Favorece a tus jornadas del sueño