Publicado en: Actualidad

Ene 9, 2018 9:09 pm

Miles de ciudadanos, en su mayoría jóvenes, hacían cola frente al Registro Principal de Maracaibo, en el casco central, este martes 9 de enero, para realizar los trámites pertinentes a obtener la permisología que les permita emigrar a otros países en busca de mejores oportunidades de trabajo y vida, reseñó Panorama.

A las 12 del mediodía, bajo un inclemente sol, la fila parecía interminable a lo largo de la calle 93. A las razones que tiene la mayoría de esta gente para querer irse del país, se le une el calvario de hacer esta cola para obtener los respectivos permisos.

“Llegué aquí a las 5:00 de la mañana y me iré sin legalizar mi partida de nacimiento. He pasado hambre, sol y calor para nada”, relató Javier Castellano, pasada las 12:00 meridiano, quien estaba último en la fila para legalizar su partida nacimiento pues se va a Colombia en busca de mejores oportunidades.

Castellano denunció a mafias que operan fuera del registro a través de gestores que agilizan el trámite por Bs. 80.000, para legalizar la partida de nacimiento, y 50.000 para apostillar documentos.

“Yo vengo desde Bachaquero, municipio Valmore Rodríguez de la Costa Oriental del Lago y me encontré con esta gran barricada que no podré saltar hoy. No sabía que era tan complicado y no tengo dinero para pagarle a un gestor. Me regreso con las manos vacías”, se lamentó Castellano.

Frente al registro se forman tres colas que convergen en la entrada donde reina gran confusión y desorden pues, como siempre, hay quienes intentan pasar primero aunque hayan llegado último.

Haciendo la hilera más larga se legaliza la partida de nacimiento, en la otra apostillan documentos y la tercera es para retirar los papeles debidamente legalizados.

Desde mediados del año pasado las filas para hacer estos trámites comenzaron a crecer y a finales del 2017 ya eran gigantescas. Con la llegada del 2018 lucen interminables “y cada día veréis más gente que se va, porque ya no aguantamos”, comentó Fabiola Faría, licenciada en enfermería, de 24 años, que se va para Chile.

“Tengo dos trabajos pero lo que gano no me alcanza para vivir y por eso me voy. Ya llevo dos días haciendo cola y creo que hoy tampoco haré nada aquí. Ya es mediodía y la cola no se mueve”, se lamentó.

Jorge Lucena, ingeniero de 27 años que se va para Argentina, también hacía cola para legalizar la partida de nacimiento lo mismo que Ángel Orozco, de 29, que se marcha a Colombia. “Ya me falta poco para mi turno, pero la cola es muy lenta. Aquí hay preferencias y entra mucha gente sin hacer la fila”, observó Lucena.

El bullicio que se genera por cada intento de “colarse” es ensordecedor y los insultos contra los funcionarios del registro colman el ambiente intermitentemente.

Entre los que protestaban se encontraba Miguel Mendoza, de 40 años, quien aseguró que tiene cuatro títulos universitarios, pero se va para Argentina porque los 400 mil bolívares que gana mensualmente “no me alcanzan ni para el pasaje”.

Sostuvo que con la de este martes 9 de enero, era la cuarta vez que hacía cola para retirar uno de sus títulos. “Aquí aplican la operación ‘morrocoy’ porque esta cola no camina. Tenía cita para retirar el 18 de diciembre. Vine y nada. Regresé el 22 y tampoco estaba listo. Volví ayer (lunes) y pasó lo mismo, me dijeron que no está listo. Hoy estoy aquí a ver con qué me van a salir. Así voy a continuar hasta que me entreguen mi papel listo aunque pasa días enteros en cola”, aseguró.