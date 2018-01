Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 10, 2018 3:31 pm

En rueda de prensa, el Diputado yaracuyano denuncio el abuso y sobreprecio al que se está sometiendo a la población, a través de los altos costos de los combos y bolsas CLAP.

Nota de prensa

Pilieri denunció la falta de controles ante los especulativos y diversos precios de los alimentos subsidiados, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.

“En Venezuela se está sufriendo la mayor crisis alimentaria, incluso yo me atrevería a decir que, en Venezuela se está sufriendo una hambruna”; apuntó el representante ante la Asamblea Nacional (AN) por el estado Yaracuy. “Ante esta inminente realidad, no podemos quedarnos de manos cruzadas, aún menos, luego de que el Ministro de Alimentación Encargado, informara por escrito el pasado 6 de enero del presente año, que las cajas o combos (bolsas) CLAP tendrán un valor de 25.000bs.”

El parlamentario instó a los gobernadores y demás entes competentes a abocarse al tema; “Le advertimos a los gobernadores, que tomaremos las medidas necesarias, y denunciaremos ante los organismos correspondientes la situación”.

“Estaremos atentos a la especulación que sufren los vecinos con el cobro caprichoso de las bolsas de comida, ya que cada CLAP cobra lo que le da la gana, siendo los mismos productos de distribución para todo el país”.

“Le hacemos un llamado a los vecinos, a que estén atentos, en primer lugar, al pago, ya que el precio establecido es de 25.000Bs por caja o combo, entendiendo que, el precio de facturación de los alimentos no es superior a 23.000Bs, a fin de conceder un margen de 2.000Bs para gastos operativos”, explico el diputado de la fracción 16 de Julio.

“De igual forma, el llamado es a incentivar a cada vecino, que reclame cada vez que se le intente cobrar más de lo que es debido por las cajas CLAP”, Pilieri informó, además, que Estarán atentos a la especulación que sufren los vecinos con el cobro caprichoso de las bolsas de comida “No tengan miedo, reclamen y denuncien, expongan el tema al luchador social de cada sector, todos estamos aquí para ser la voz de los venezolanos”.