Ene 10, 2018 1:57 pm

El dirigente político Claudio Fermín abogó este miércoles por una candidatura unitaria de oposición para las elecciones presidenciales que deben celebrarse este año en el país, así como a un proceso de primarias “bierto”.

Durante una entrevista con Vladimir Villegas indicó que la candidatura de oposición debe tiene que ser para candidato único y unitario. “A mi me gustan la primarias porque yo creo en la participación”, expresó.

Asimismo se refirió al gobierno de Nicolás Maduro como empleador de mecanismos para disminuir el voto en el país, y reiteró que el país “necesita” un mandato muy fuerte, por que a su juicio sólo así el ejecutivo podrá enfrentar los errores.

El pasado lunes, Fermín había anunciado su postulación a la elecciones presidenciales de 2018. “Yo he tomado una decisión, que no es la decisión del Ermitaño que me la voy a guardar en un salón oscuro. Es una decisión para ponerla a consideración del país. He decidido presentar mi nombre a la candidatura presidencial”, escribió en Twitter.

