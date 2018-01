Publicado en: Actualidad, Nacionales

El dirigente de Voluntad Popular y diputado ante la Asamblea Nacional (AN) Juan Andrés Mejia, se pronunció en relación al dialogo que tendrá lugar este jueves 11 de enero en República Dominicana entra voceros del Gobierno y la oposición venezolana “Hemos cumplido con lo mínimo que se puede cumplir que es asistir a las reuniones, en el marco del respeto (…) Si esto no ofrece los resultados estaremos acompañando a la gente, pero no vamos a permitir que se tilde de terroristas y de saboteadores a quienes están en las calles protestando”.

Desde la sede de voluntad Popular, Mejia consideró que “todos estamos mal y por el camino que vamos, estaremos cada vez peor y sabemos que la única solución es el respeto a la Constitución es que decidimos participar en negociación en República Dominicana” así como la solicitud de un Canal humanitario porque ya es una necesidad

El diputado Mejia señaló que “Pareciera que quienes están en Miraflores, no tienen interés en lo que está viviendo Venezuela porque se acostumbraron a vivir en una burbuja. No entienden la realidad”.

De esta manera, Mejia aprovechó la oportunidad para dirigirse a las Fuerzas Armadas Nacionales “tienen, una vez más, una opción porque la única razón por la que no ha ocurrido un cambio porque quienes tienen las fuerzas armadas han decidido respaldar a quien nos tienen en esta crisis. La FAN han decidido ponerse al lado de los privilegiados, han decidido reprimir al pueblo que dicen defender, colocarse del lado de los poderosos y en consecuencia seguir cavando su propia tumba”.

“Aquí cuentan con un pueblo que estará en cada rincón de Venezuela y que no se va a someter a chantajes. La crisis humanitaria no se detiene. Quienes planteamos soluciones somos atacados”, sentenció.

En cuanto a las recientes acciones desde el Gobierno Nacional, Juan Andrés Mejia recordó que “Decidieron inhabilitar a partidos de peso. ¿Cómo pretenden habar de condiciones y por el por otro lado atacar a organizaciones que están en el marco de la Constitución? Ellos dicen una cosa y hacen otra, es la hipocresía total”.