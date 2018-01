Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 10, 2018 4:36 pm

El presidente de la Asamblea nacional, Diputado Omar Barboza, aseguró que el parlamento no está en desacato, tal como lo ha declarado el Tribunal Supremo de Justicia a solicitud del Ejecutivo Nacional, cuya intención con esa decisión inconstitucional es evitar los controles que le corresponden solo al ente legislativo.

Nota de prensa

Así lo manifestó la máxima autoridad del parlamento durante una entrevista en un canal de televisión, quien explicó que a la Asamblea Nacional le corresponde constitucionalmente la atribución de controlar la administración pública nacional. “Este gobierno decidió gobernar sin control, despacharse y darse el vuelto, no quiere tener a nadie que lo controle por eso quiere cercar y limitar las atribuciones del parlamento”. Afirmó el diputado Barboza.

No obstante, advirtió que la Asamblea Nacional seguirá ejerciendo sus atribuciones de control y le informarán al país, cada vez que sea necesario, acerca de las violaciones a la Constitución, a las leyes, así como al mal uso del patrimonio público cuando se tengan las pruebas. “Eso le corresponde al parlamento y esa es la responsabilidad que nos dio el pueblo de Venezuela”.

Agregó que en la Asamblea Nacional están conscientes que el cambio político es una precondición para resolver los problemas de fondo del país, y por esta razón que en su condición de presidente del parlamento va a impulsar la reconstrucción de la Unidad Democrática. “Si a quienes debemos brindar una salida, una alternativa a la crisis , no nos ven unidos, la desesperanza y la resignación puede hacer mella en el pueblo venezolano y el llamado nuestro es que no podemos dejar de luchar por Venezuela, sin tratar de buscar una salida civilizada y democrática, para eso hace falta una alternativa creíble y unida”.

Aseguró que desde el punto de vista institucional La Asamblea Nacional va a seguir ejerciendo su función constitucional, que son dos fundamentalmente: el control de la Administración Pública Nacional y la de legislar.

Nosotros vamos a estar muy pendientes de denunciar ante el país todo lo que se perciba que afecte el manejo del patrimonio Público. Aprobaremos leyes para constituir un Banco de Leyes, para dar el piso jurídico que le de viabilidad al cambio político cuando se produzca”.

Sobre la legalidad o no del Petro como una criptomoneda el presidente de la Asamblea Nacional manifestó que esta figura no es Constitucional de acuerdo al artículo 12 de la Carta Magna. El petróleo los recursos naturales no se pueden dar en garantía de acuerdo a ese mandato constitucional. Sentenció el diputado Barboza.

Precisó por otra parte que el artículo 318 de la Constitución dice que la unidad monetaria de Venezuela es el bolívar y que solamente a través de acuerdos internacionales se podría tener un medio de pago distinto al bolívar como unidad monetaria. Agregó que la ley de Hidrocarburos en su artículo tercero prohíbe dar el petróleo en garantía.

“Si el gobierno necesita algunas soluciones al tema económico y de endeudamiento etcétera simplemente tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional, si no es nulo, no es capricho o por hacer oposición, sino porque es la letra de la Constitución”.

Al ser consultado sobre la propuesta de promover una alianza de solidaridad humanitaria, señaló que aunque el gobierno quiere hacer ver que en Venezuela no hay una crisis humanitaria, todos los venezolanos la padecen y que es muy profunda.

“El pueblo venezolano tiene que vivir al costo de un dólar paralelo que ya va por encima de los 140 mil bolívares, en cambio el gobierno se maneja con dólares a 10 bolívares. La gente recibe su salario en bolívares y tiene los precios dolarizados al paralelo. Lo que hace el gobierno es aumentar el salario mínimo y con eso impulsar la inflación y los costos”.

Sostiene que lo que se debe buscar es la causa de fondo de esta situación, argumentando que por ejemplo la circulación monetaria debe corresponder con las reservas internacionales y la producción nacional. “El gobierno convirtió al Banco Central de Venezuela en una fábrica de hacer billetes sin respaldo, destruyendo el bolívar, que hoy, no vale nada”.

Para ilustrar este argumento el diputado Barboza recordó que en el año 2014 a mediados del mes de abril la circulación monetaria nacional estaba alrededor de un billón de bolívares, hoy está por encima de los 12 billones de bolívares. Ante esta grave situación el gobierno se opone a abrir un canal humanitario y por esa razón ha considerado, a través de la Asamblea Nacional promover una Alianza de solidaridad humanitaria, para ayudar a los venezolanos que no pueden satisfacer sus necesidades básicas.