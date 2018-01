Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 10, 2018 6:44 pm

Este miércoles la alianza ciudadana Soy Venezuela sostuvo una reunión con con el embajador de Chile y representantes de la embajadora de Mexico en la que exhortan a dichos países a que cierren el capítulo del llamado diálogo que se lleva acabo en República Dominicana.

Desde la alianza reiteraron su planteamiento de que lo que se lleva acabo en este momento no es un diálogo verdadero ni una negociación seria como la que requiere urgentemente la sociedad venezolana. Los miembros Soy Venezuela explicaron nuevamente a los representantes de Mexico y Chile (Países escogidos por la oposición venezolana para ser garantes del “diálogo”) que este proceso es una parodia montada por el régimen para ganar tiempo mientras que la dimensión de la crisis se agudiza.

Ademas, aseguran que esta parodia se ha prolongado por meses sin tener algún resultado concreto, por el contrario, cada vez que se concretan reuniones aumenta el número de presos y perseguidos políticos.

“Hemos reiterado respetuosamente nuestra posición a los representantes de ambos países y hemos insistido en que estas naciones que de buena fe han querido ayudar al pueblo venezolano corren el riesgo de deteriorar su credibilidad porque este régimen ha demostrado repetitivamente que no cumple, así como le incumplió al Vaticano en el año 2016. Le dijimos a los embajadores, llegó la hora de cerrar el capítulo de República Dominicana”, argumentan desde la plataforma nacional.

Finalizan agradeciendo a los países que seriamente, con responsabilidad y de buena fe, se han preocupado y trabajado para solucionar la terrible crisis venezolana, pero advierten que el régimen no es serio y los dirigentes de la oposición que han participado en estos eventos no representan al pueblo venezolano, quienes desconfían de ellos y no les han dado ningún mandato para negociar.