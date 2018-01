Ene 10, 2018 12:00 pm

El subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Thomas Shannon, viaja el jueves a Madrid para una visita de dos días en la que abordará con el Gobierno español la relación bilateral, la situación en Venezuela y otros asuntos de interés mutuo.

Shannon, uno de los nombres más destacados de la política exterior de Estados Unidos y con gran experiencia en las relaciones con Venezuela, se reunirá el jueves y el viernes en Madrid con “funcionarios españoles”, según indicó hoy el Departamento de Estado en un breve comunicado.

El objetivo de esos encuentros será conversar sobre “la relación bilateral, la cooperación en seguridad, la situación en Venezuela y otros asuntos claves que preocupan a ambos países”, explica la nota.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, se reunió con el de EE.UU, Donald Trump, en la Casa Blanca el pasado 26 de septiembre.

Hasta entonces, Rajoy y Trump habían podido saludarse personalmente en dos ocasiones, en la Cumbre de la OTAN, celebrada el pasado mayo en Bruselas y en la del G20 que tuvo lugar en Hamburgo (Alemania) a principios de julio.

Rajoy y Trump habían mantenido antes, además, diversas conversaciones telefónicas, la más reciente el pasado agosto tras los atentados yihadistas en Cataluña (noreste español), que causaron 16 muertos y más de 1oo heridos. EFE

