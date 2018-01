Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 10, 2018 7:11 pm

Tras haber diferido ppr undecima vez su audiencia, Villca Fernádez, envió una carta en la que asegura que mientras en Venezuela existan presos políticos no puede haber renconciliación ni paz con el régimen de Nicolás Maduro.

A contnuación el texto íntegro:

Continúa la violación a mis DDHH. Un año sin ser trasladado al tribunal, un año sin que me lleven al médico como ordena el tribunal y mi salud cada día más deteriorada.

Mi estado de salud es crítico, y hoy tengo la tensión en: 17/15, 17/12, 17/14

La respuesta de los funcionarios es que si González López no ordena mi traslado no salgo, lo que me hace preguntarme, ¿es que acaso el tribunal y la boleta no sirven de nada?

Un gobierno que habla de justicia pero que no aplica la justicia si no la ley del viejo oeste: “el más arrecho manda”

Venezuela necesita que este gobierno comience a respetar los DDHH y comience a aplicar la ley respetando la Constitución.

Soy inocente y el mundo lo sabe. Mi único delito es querer una mejor Venezuela para todos y cada uno de los venezolanos. El haber denunciado la crisis social, política y económica que se avecinaba desde hace años y que hoy tenemos en el estómago y en el bolsillo de los ciudadanos. ?

Sigo de pie luchando y resistiendo. Con Nicolás Maduro no puede haber reconciliación ni paz mientras existan presos políticos y no se respete la ley.

Ningún preso de conciencia es culpable de lo que se nos acuse. Revisen nuestras acusaciones y verán que ninguna tiene fundamento. Exijo mi libertad y la de todos mis compañeros presos políticos.

“Lo que no me mata, me fortalece, y Venezuela puede estar segura que hoy estoy más fuerte que nunca, convencido que cada segundo aquí en este calabozo es un segundo de libertad pues luchar por la vida es luchar por la libertad. Y eso es lo que he hecho: luchar por la vida de una Venezuela que en terapia intensiva pide auxilio…”

“Un presente para un futuro es lo que debemos construir”

Villca Fernández Prisionero Político de conciencia desde el 31/01/2016 en el SEBIN-HELICOIDE