En el Evangelio de San Mateo Capítulo 16 versículo 13-20 Jesús declara: “Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia.” Jesús fundó así una Iglesia. El no quiso un grupo de creyentes subsistiendo aislados o como ovejas sin Pastor. El chavismo es una seudo-religión. Nada mejor para sostener semejante creación, que tener creyentes por Fe y no por razón.

Yo veo la cosa difícil, dura. La oposición sigue subestimando a lo que enfrenta, que es mucho más que un gobierno. Es un sistema internacional, donde los “chulos” más inteligentes de la izquierda están encontrando respuestas económicas. Es mucho más que el Foro de Sao Paulo. Es el libro negro de Fidel, de Putín, de Mao y su revolución, que a muchos se les olvida que mato más gente que los nazis.

El gobierno sabe que mientras el destructor de la patria, Hugo Chávez, tenía dólares, producto del coyuntural ingreso de petróleo, ellos no se cansaron de ganar elecciones. Dice un refrán popular “Barriga llena corazón contento”. No comparto del todo el optimismo y la miopía política de Gustavo Tarre Briceño. Puedo entenderla. Él tiene tiempo que no visita sectores populares, que no visita mercados; no gana salario mínimo. Tarre señala que la economía no tumba gobiernos, pero es el sostén de su estrategia política. ¿Cómo se va a sostener? Le respondo, como lo ha hecho hasta el presente. La pregunta en cuya respuesta debe profundizar la oposición es ¿Cómo 19 años de “involución” en el país, han perdurado? Ellos no han ganado con voto popular. Han ganado elecciones. Han minimizado la oposición, al punto de “descapitalizarla” políticamente.

LA ESTRATEGIA DEL PETRO

EL PETRO, es precisamente, el arma que para ellos, según sus asesores, puede permitirles alcanzar ese horizonte. Los venezolanos, contagiados por la herencia española, aún buscamos el “dorado”. Queremos ser ricos, trabajando menos, produciendo menos. El dólar es para nosotros mucho más que una moneda. Es el símbolo del status que cada venezolano (incluido los chavistas y sus líderes sobre todo) quieren alcanzar. Lo he señalado hasta el cansancio: Si el gobierno de Trump analiza las solicitudes y asilos otorgados y las permanencias permitidas en Estados Unidos, se sorprenderían de la cantidad de “chavistas” o familiares de prominentes y dirigentes medios chavistas, que encontrarían. Media PDVSA, de esos que pelearon contra la “gente del petróleo”, de esos que votaron e hicieron campaña por Chávez y por Maduro. Todos los días parten al exterior muchos de ellos. EL PETRO, pudiera ayudar al gobierno, a lograr que salgan “los malos” y se queden los “borregos”. A ellos les ofrecemos la posibilidad de riqueza, sin abandonar el país.

La oposición no puede seguir metida en el problema legal mientras las realidades se concretan. EL PETRO, como la ilegal e ilegítima constituyente cubana que nos está destruyendo, será una realidad. Es una decisión irreversible. Es otra prueba de que el diálogo solo es un mecanismo de distracción. Por eso insisto, antes de embestir como el “toro”, la oposición debe reflexionar y actuar con más inteligencia que con “leguleyismos”. Este invento puede terminar de sepultar las esperanzas de entusiasmar, de animar, a la masa “oprimida”, “maltratada”, “empobrecida”. Enseñarles a obtener “dólares”, sin control, sin límites, esperando lo que haga EL PETRO, pudiera re-enamorar a todos los chavistas decepcionados.

Gobierno apuesta su sobrevivencia a la creación de una nueva criptomoneda “El Petro”.

Es tan obvio el descaro, que muchísimos funcionarios y líderes chavistas, son REYES DE LA MINERIA de CRIPTOMONEDAS, en especial de BITCOIN. Maduro prácticamente, a pesar del vacío legal que será cubierto el 14, les ordenó minar. Ya muchos tienen maquinas. Algunos groseramente. Por eso la electricidad no ha aumentado en Venezuela y en muchas partes ni se cobra. Algunos tienen hasta 50 máquinas, mínimo S9, de las más costosas. Tarjetas gráficas, que son el sueño dorado bitcoin. En la oposición, muchos también están haciendo “dólares” o “euros” a través del minado. ¿Por qué no popularizar una manera fácil de hacer dinero y de “a mucho”?

NO LES IMPORTAN LAS CRITICAS

Se enfrentan a limitaciones: Mal internet, problemas eléctricos, estafas, hackeo. No obstante la Criptomoneda no es el internet, es el internet de la moneda digital. Es el futuro. Ahora (después de certificarme) entiendo porque cuando el procedimiento de Valencia, donde capturaron a uno de los mineros más grandes de Venezuela, lo liberaron. Los órganos de policía, no detienen a nadie que encuentren “minando”, solo le cobran una vacuna y en “dólares”.

Según la tesis presentada por los chavistas Carlos Vargas y Anthony Paredes, en un documento llamado “Manifiesto de la Capitalización del Socialismo”, especie de partida de nacimiento de la Petro moneda, el dólar desaparecerá de la escena financiera y el protagonista será la criptomoneda.

“Las criptomonedas virtuales representan desafíos para los bancos centrales, reguladores financieros, departamentos o ministerios de finanzas, así como la imposibilidad por parte del gobierno de establecer políticas impositivas sobre transacciones realizadas a través de dicho medio (…) Se ven como algo muy promisorio para la Humanidad. Por primera vez en la historia, se puede atar la creación de valor en tiempo real a la emisión monetaria y a modo de ‘recompensa’, señalan los ‘experimentados” en el tema en el documento plagado de imprecisiones y errores ortográficos.

ASI SEA EL MECANISMO DE LAVADO DEL NARCOTRÁFICO

La criptomoneda es utilizada por el narcotráfico, por no estar sujeta a control. Eso no la descalifica porque, su uso depende del ser humano, no de la tecnología y posibilidades que ofrece. Un gobierno como este, acusado de “narcotraficante”, no debería utilizarla, pues solo contribuye a su descredito. Eso no les importa ni les interesa. Son tantas las ventajas, que bien vale el sacrificio, asegura el Alto Gobierno.

Acabo de terminar, un curso para certificarme en el uso de la Criptomoneda, bajo la instrucción del especialista Juan Carlos Di Salvo. Para criticar con propiedad, hay que conocer en profundidad. Hay varias maneras de ganar dinero con ellas. Rápido. Fácil. Cuantiosos ingresos, el cielo es el límite de la Plataforma de negocios, del Trading, etc. La minería es solo una forma. ¿Qué será EL PETRO? Espero el domingo para conocer el White paper y poder opinar con seriedad. Dios ampare la República.

REGION CAPITAL

PAPEL Y SOLIDARIDAD

Otro crimen contra la libertad de expresión, esta vez contra el Diario El Nacional, mientras el gobierno da miles de toneladas de papel a sus pasquines, les quita el papel a los medios impresos críticos. Desde el viernes 5 Enero, no circula la versión impresa del Diario El Nacional por falta del papel, porque la Corporación Alfredo Maneiro no les despacha desde el pasado mes de noviembre.

SILENCIO PERO SANGRIENTA GUERRA INTERNA EN PSUV

Diosdado como el protagonista de House Of Cards dice que acepta a Nicolás, aunque parece otra cosa. A lo interno es el líder político que suplantó a Chávez. María Gabriela del Haras Rafael Ramírez hace lo suyo apelando a lo sentimental cual “Barbie de Rancho”. Miguel Rodríguez, trabaja duro en el liderazgo militar. Se dan con todo pero usan una toalla muy gruesa, como los torturadores de los organismos de inteligencia, para no dejar marcas.

TRIUNFO CHAVISTA decimos porque empezamos a observar, dirigentes de la oposición, sobre todo a nivel regional y otros de la gran capital (emigrando hacía el exterior. Los grandes líderes de todos los partidos, quizá aún no lo hacen, porque bajo cualquier excusa, diálogo, denuncias en organismos internacionales, viajan constantemente al exterior y solo se deciden a irse del país cuando son amenazados de Cárcel.

TRIUNFO OPOSITOR decimos también porque existen también muchos funcionarios medios del gobierno, técnicos, gerentes, de CANTV, PDVSA, militantes del PSUV, que se han ido al exterior y el colmo es que piden ASILO. Una de las personas que desalojo a Gente del Petróleo de sus casas en Falcón, ahora es Pastora de una Iglesia en EEUU, también familiares de Iris Varela, de militares, es una locura.

NUEVA AN: Definitivo: Lo que vaya a pasar en este país excluye al liderazgo que se quedó en el pasado. Ese es el primer reto que tienen. El grave problema de la MUD es que como dice mi primo Antonio José Monagas está “descapitalizados políticamente”.

GRACIAS A LA REVOLUCION

Desaparece la carne, el pollo, el pescado, etc. Nadie va a producir para perder. Para caer en manos de las mafias que operan en el gobierno y en específico en las FANB.

TRUJILLO

CRISIS CHAVISTA MADURISTA No distingue, a la hora de escoger víctimas. Este miércoles 10 de enero, asesinaron al constituyentista, Tomás Lucena Briceño, de 32 años, padre de tres hijos, quien había sido electo como representante del municipio Escuque en el estado Trujillo ante la Asamblea Nacional Constituyente. El móvil del hecho fue el robo.

NUEVA ESPARTA, ANZOATEGUI Y TODO ORIENTE

Es incontenible la respuesta del pueblo. Saqueos y desordenes diarios. Le tienen prometida una sorpresita al Cacique del Furrial. Tendrán que triplicar los mercenarios que lo protegen, aunque a algunos ya ni les importa morir. El hambre vuelve valientes a muchos y el miedo, loco a los cobardes.

FALCON

Balseros de Falcón

Consecuencia de la CRISIS, la muerte de estos venezolanos, que ilusionados con una mejor vida en Curazao, encontraron la muerte. En la conciencia de los gobernantes, estas y otras muertes.

ZULIA

DESAPARECEN LOS PRODUCTOS REGULADOS El remate de las decisiones del Gobernador. Omar Prieto, hace huir al Padre Palmar de Venezuela, amenazado de muerte. Hace desaparecer los productos regulados. A nadie oye. A nadie escucha. El estado sigue anarquizado: saqueos, basura, inseguridad, recortes y apagones eléctricos, oscuridad en las calles, caos en General. Si las elecciones fueron hoy sacan menos cero votos, porque engaño hasta a los chavistas con la comida que nunca llegó, con todo lo que prometió y no ha cumplido ni cumplirá. Ejemplo los “bachaqueros” y el caso Mercado Las Pulgas. Empezó como carrera de Caballos y terminó con parada de Burro. Una corona de flores lo detuvo y una llamada de Fuerte Tiuna. Todo el mundo sabe que detrás del “jugoso negocio” están unos “soles” que alumbran más que un bombillo de mil vatios. La bolsa que cubre las glándulas de testosterona se le fueron para el cuello a Omar. Esa es la verdad. Pretenden ahora que los empresarios paguen los platos rotos. A otro “perro con ese hueso…”

SOBRE MI SALIDA DE LA RADIO. Nuevamente en estos 19 años de Revolución. Dice el libro Proverbios, capitulo 29, 2-12: Cuando gobiernan los justos, el pueblo se alegra; cuando domina un malvado, el pueblo gime. Tengo plena conciencia del peligro al que estamos sometidos. Yo no soy valiente ni me ufano de serlo. Sencillamente, estoy muy viejo para mostrar miedo, para callar. Tampoco tengo dinero para emigrar. No quiero morir ni ir preso. Sé que se ha ordenado mi detención y posiblemente se produzca en las próximas horas o días. Delitos, solo no tener miedo de decir la verdad. No fue mi culpa. Hice todo lo posible para que no ganaran. Ellos están felices y celebraron que Caiga Quién Caiga no se oiga más en radio. Lamento no complacer a mi Madre, ni a mi esposa ni a mi familia, cuando me ruegan que calle.

MI MADRE Zonia Oliveros Viuda de Monagas, suele decir, “Detrás de un cerro, hay un llano…” Gracias Mamá por tus sueños, por tu fe. Gracias a todos mis seguidores. Ni odio, ni tristeza. No hay tiempo que perder amigos, sigamos en la lucha.

POR AHORA, solo en medios web. Sígueme en twitter, periscope e Instagram como @Angelmonagas.