Ene 11, 2018 4:24 pm

Una nutrida protesta de calle realizaron hoy los vecinos de El Paraíso en compañía del concejal opositor Jesús Armas a la altura del colegio San José de Tarbes para denunciar las fallas recurrentes que presenta la empresa del Estado, CANTV, y que deja incomunicado a miles de vecinos de este sector.

“Desde hace dos meses se robaron unos cables de CANTV, o al menos eso es lo que dice la empresa, y más de 20 mil vecinos de El Paraíso se han visto afectados solamente aquí. Pero esta situación también ocurre en Antímano, Caricuao y San Agustín que sufren exactamente lo mismo”, explicó Armas en compañía de vecinos durante una protesta de calle que realizaron en conjunto.

A su juicio, lo del robo de los cables es una epidemia dentro del municipio, pero lo más grave es que CANTV no da ningún tipo de respuesta. “Algunos vecinos se han comunicado con ellos y les han dicho que no vamos a tener teléfono más nunca, pero a otros vecinos les dicen que no hay material y que llegara en los próximos días”.

Armas destacó que ya han pasado 2 meses desde que se presentó esta situación y todavía no hay ningún tipo de respuesta oficial por parte de la compañía. Agregó que seguirán protestando y denunciando en compañía de los vecinos de Caracas hasta que se resuelva esta situación.

