Publicado en: Curiosidades, Titulares

Ene 11, 2018 9:24 pm

El sexo es una de las actividades más placenteras que puede experimentar el ser humano. Sin embargo, existe una infinidad de tabúes que giran en torno a las distintas prácticas que se pueden llevar a cabo, y entre una de ellas se encuentra el sexo anal.

A pesar de que cada vez son más las parejas que se atreven a experimentarlo, aún existen muchas mujeres que se rehusan a realizarlo, pero eso no significa que los hombres no deseen hacerlo.

De acuerdo a un estudio realizado por AlterNet, un 10% de los españoles fantaseaba con mantener sexo anal. ‘Fantaseaban’ porque no lo tenían.

Y es fácil de comprender por qué los hombres son más propensos a querer experimentar tal práctica, ya que ellos son los que penetran y no les molesta en lo absoluto. Contrario a las mujeres, las cuales se rehusan por cuestiones del dolor que podrían experimentar

No obstante, si tienes curiosidad y estás dispuesta a hacerlo, podrías tomar los siguientes consejos para disfrutarlo al máximo.



PRIMERO QUE NADA: HAZLO CON QUIEN TÚ QUIERAS

Este es uno de los principales mandamientos para realizar este acto, ya que debes estar lo más cómoda posible y tampoco lo vas a hacer con cualquier hombre, ¿verdad? Debes tener confianza, empatía y conexión con esa persona.



USA LUBRICANTE

Para facilitar la penetración, es importante que utilices un lubricante que vaya de acuerdo a tu pH. Un estudio realizado por el científico Aleksander Stulhofer, de la Universidad de Zagreb, en el que encuestó a más de 2.000 mujeres, desveló que tan solo el 52% había utilizado lubricante durante la penetración anal. Algo que, aunque es opcional, facilita mucho esta práctica.

OLVIDA LOS PREJUICIOS

El sexo es la práctica que ayuda a que tu mente y cuerpo se liberen. Saca de tu cabeza cosas como: “¿y si me duele?”, “¿qué estoy haciendo?”, “¿qué diría mi mamá si me viera en esta situación?”, “me va a doler”. Recuerda que tu vida sexual no determina tu personalidad y el hecho de que practiques sexo anal, no te hará peor ni mejor persona.

LOS JUGUETES SEXUALES TE PODRÍAN AYUDAR

Los dilatadores anales en todos sus tamaños, son la mejor manera de preparar la zona antes de que inicie la práctica. Puede que no los uses de manera habitual durante tus relaciones sexuales, pero si decides experimentalo, no es mala idea que lo utilices. Empieza por el más pequeño y poco a poco, irás mejorando.



PROTÉGETE

Esto es muy importante, más si el hombre con el que decides hacerlo, no es tu pareja estable. Y en caso de que sí, el lubricante externo que contienen los preservativos, facilitará la práctica haciéndola más placentera para ambos.

Como en toda práctica y decisión en la vida, es importante que la realices porque quieres, no porque alguien más te obligue a hacerlo. Así que si has decidido llevar a cabo esta práctica, sigue los consejos que te brindamos en esta ocasión para un máximo disfrute.

Nota tomada de Soy Carmín