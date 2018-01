Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Ene 11, 2018 12:56 pm

La exintegrante de RBD Dulce María, se dejó ver al natural con una fotografía en la que posa antes de irse a la cama para descansar, pero el resultado no fue precisamente lo que muchos esperaban, ya que no parece la misma persona.

La cantante mostró su rostro sin una gota de maquillaje acompañado del siguiente texto: “La vida es bonita, no importa la situación que estés viviendo… el simple hecho de vivir es un arreglo, mientras tengamos los ojos abiertos apreciamos lo que nos rodea y amemos con el corazón abierto, no debemos de sorprendernos con la naturaleza, la inocencia y aunque a veces nos cansemos, no hay que renunciar a nuestros sueños. Buen día, queridos guerreros de la vida”

Aunque no es la primera vez que la mexicana publica estas polémicas fotos, algunos la criticaron pero casi todos sus fans estuvieron de acuerdo en algo: luce más bella y joven que nunca.