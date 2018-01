Publicado en: Actualidad, Internacionales

Ene 12, 2018 9:05 pm

Las autoridades han registrado un flujo constante de venezolanos que diariamente atraviesan la frontera colombo-venezolana, pero existe preocupación sobre todo por parte del alcalde de Villa del Rosario porque asegura que mucha de estas personas permanecen en el municipio deambulando.

Asimismo, las autoridades informaron que en los próximos días se abrirá un albergue de manera temporal para atender a los venezolanos que se encuentran deambulando por las calles del municipio y que funcionará bajo la custodia de la Cruz Roja colombiana.

Una de las venezolanas que cruzó la frontera en búsqueda de una mejor vida es Amanda Vera, quien actualmente trabaja varios días en el sector de La Parada a pocos metros del puente internacional.

“Venimos a vender la lechesita y eso para llevar el mercado para los niños, porque como yo tengo seis niños”, expresó Vera, ciudadana venezolana.

Las autoridades de Villa del Rosario aseguran que el albergue de paso para atender a venezolanos ya se encuentra listo y que iniciará sus funciones a partir de la próxima semana.

“No se había puesto en servicio porque no encontrábamos la figura o las personas que se pusieran al frente para tener un control y un orden”, informó Pepe Ruiz, alcalde de Villa del Rosario en el norte de Santander.

Verónica Saavedra es otra venezolana que deambula en busca de atención médica. “Allá no hay médicos, allá no hay medicina, allá no hay nada, si no tiene uno la plata para comprar una pastilla o algo pues nada”, expresó la ciudadana venezolana.

En los próximos días se aplicarán nuevos controles en la frontera para tener un registro real de atención a extranjeros.

Con información de NoticiasRCN.com