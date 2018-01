Ene 12, 2018 2:52 pm

La representación femenina de los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Bandera Roja y Un Nuevo Tiempo, emitieron este viernes un comunicado a la población venezolana planteando su preocupación y solidaridad por la grave crisis que viven todos los sectores de la sociedad.

La Secretaria Femenina Nacional de Acción Democrática, Aixa López, se sumó a la convocatoria en representación de la tolda política planteando su respaldo a la posición asumida por el resto de los partidos de la unidad.

Así reza el comunicado:

Hoy las mujeres de los distintos partidos políticos queremos hacerle llegar un mensaje al país y al gobierno, en vista de la grave crisis social que atraviesa nuestro país.

Nuestro mensaje para las miles de venezolanas que sufren a diario los embates de un gobierno sordo e indolente, que no escucha los reclamos de la familia venezolana.

Basta ya de ver a nuestros hijos morir, basta ya de ver a nuestras familias enfermas, desnutridas, separadas por una diáspora que está acabando con la familia venezolana. Venezuela fue siempre el país anfitrión de todo aquel que escapaba de las guerras, y ahora tenemos cerca de cuatro millones de venezolanos, cerca del 10% de la población que han tenido que salir de Venezuela producto de la crisis, basta ya.

Vemos con un profundo dolor, como nuestros hijos, nuestros abuelos están muriendo por hambre y por falta de medicinas. Vemos jóvenes que no reciben sus tratamientos morir, no hay reactivos, no hay antibióticos, no hay antirretrovirales, no hay una simple aspirina. ¿Cómo es posible que en la maternidad de El Tigre hayan suspendido las cesáreas porque no hay agua? No es posible que en el 2017, la desnutrición se duplico en Venezuela, y que el 33% de nuestros niños ya tengan retardo en los patrones de crecimiento. Estamos perdiendo una generación, señores del gobierno: estamos en emergencia humanitaria.

Vemos con muchísima preocupación, el ataque del gobierno al ciudadano, al sector privado, y en este espacio, queremos hacerle llegar nuestro mensaje de solidaridad a todos los comerciantes y empresarios que se han visto afectados por las recientes medidas populistas del gobierno que lo que busca es acabar con la producción nacional, con negocios de años, con los productores que trabajan el campo, con los gremios, con la empresa privada. A ustedes nuestra solidaridad.

La inflación y la escasez se controlan con políticas públicas que garanticen suministros para el campo, con políticas que generen empleos, fuentes de trabajo, con la libre competencia y no con restricciones que generan un monopolio que está en manos de unos cuantos beneficiados por el gobierno, por es el caso de los CLAP. Los controles que el gobierno tiene solo son vistos en gobiernos totalitarios, donde las libertades y los derechos humanos son irrespetados. La gente tiene derecho a comprar lo que quiera, y a comer lo que quiera, eso se llama libre competencia, libre comercio, eso se llama Democracia, eso se llama libertad.

Como venezolanas le decimos y le exigimos al gobierno nacional que abra el canal humanitario. No queremos que ni un niño más, ni un adulto, ni un joven, nadie muera en Venezuela por hambre, por falta de medicinas. En Venezuela se está cometiendo un genocidio igual al de las guerras. No es posible que Venezuela, siendo uno de los principales productores de petróleo y teniendo una de las reservas más grandes del mundo, vea a sus hijos morir de mengua por culpa de un gobierno indolente que no acepta que fracasó y que se niega a recibir ayuda humanitaria.

No prede ser que la muerte de unos venezolanos balseros que murieron escapando de la crisis en Venezuela, sea la principal noticia de la prensa. El silencio del gobierno en materia humanitaria aturde. ¿Cuántas venezolanas más tendrán que morir de cáncer porque no tienen tratamiento para las quimioterapias? ¿Cómo es posible que enfermedades como el Paludismo, la sarna, la lepra, estén acabando con los venezolanos? ¿Cómo es posible que 54 niños hayan muerto por no tener medicinas para el cáncer?

Este gobierno, que tanto dicen alabar a la mujer venezolana, es el único responsable de la grave crisis que vive la mujer venezolana, como madres le decimos, ni un muerto más. Señor Nicolás Maduro escuche al pueblo, la gente tiene hambre, la situación social en el país es dramática, es inaguantable.

A los venezolanos, a la familia venezolana, a las madres les decimos, que aquí estamos todas las mujeres de los partidos políticos unidas en una sola voz, y que no descansaremos hasta ver que nuestro país, nuestras familias, nuestros niños reciban la ayuda humanitaria necesaria para salir de esta crisis.

En ese sentido, le decimos a la legítima Asamblea Nacional, que estamos a sus órdenes para conformar junto a nuestros diputados la Gran Alianza Nacional para la Solidaridad Humanitaria, Ni un muerto más.

Venezuela no estás sola, aquí están tus mujeres, mujeres de todos los estados, de todas las organizaciones políticas, junto a nuestras diputadas, mujeres que no vamos a dejar de luchar hasta ver que Venezuela libre en Democracia y Libertad.

Nota de prensa.