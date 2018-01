Ene 14, 2018 1:58 pm

Manifestantes enfadados por un anuncio “racista” de H&M saquearon el sábado en Sudáfrica varias tiendas del grupo de moda sueco.

Reuters

Los manifestantes de Economic Freedom Fighters (EFF) atacaron seis tiendas de H&M en la provincia de Gauteng, donde se ubica Johannesburgo, derribando los carteles y tirando la ropa, dijo la policía.

En uno de esos saqueos, los agentes dispararon balas de goma para dispersar a los manifestantes, agregó la policía.

A principios de esta semana, H&M pidió disculpas por un anuncio muy criticado, en el que aparecía un niño negro con una sudadera con el lema “el mono más genial de la jungla”, y dijo que lo había eliminado de su publicidad.

Pero Mbuyiseni Ndlozi, portavoz del ultraizquierdista EFF, dijo que era demasiado tarde.

“El tiempo de las disculpas por el racismo ha terminado, debe haber consecuencias para el racismo contra los negros y punto”, escribió Ndlozi en Twitter, publicando imágenes de una tienda de H&M con la ropa en el suelo y videos de partidarios del EFF cantando.

H&M Sudáfrica no respondió a una solicitud de comentarios, pero su sitio web local presentó una disculpa por el anuncio. “Nuestra posición es simple, lo hicimos mal y lo sentimos profundamente”, rezaba la disculpa.

No es la primera vez que se desatan incidentes violentos por protestas por asuntos percibidos como irregularidades de empresas en Sudáfrica. El año pasado, conductores de Uber vieron como taxistas tradicionales quemaban sus coches

Here is what the H&M shop in menlyn mall looks like. EFF member in Tshwane have given the shop 24 hours to close its doors permanently, they say failure to do so, will mean protests will continue outside of the store indefinitely. @TeamNews24 pic.twitter.com/DZpwfowbeV

— Alex Mitchley (@AlexMitchley) January 13, 2018