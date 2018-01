Publicado en: Opinión

Podemos decir que la condición democrática de la opinión pública hace que ésta sea “polifónica”, es decir, que la opinión pública esté marcada intrínsecamente por un “conflicto de interpretaciones”, dándole una riqueza de contenido y de puntos de vista. Ese es el principio, la teoría; mejor dicho, lo que debería ser. Pero, desgraciadamente, la realidad es muy diferente, pues la opinión pública ha sido golpeada, y sigue siéndolo todavía más actualmente, por la propaganda sutilmente totalitaria de lo que gobierna a Venezuela y por el poder de control social de los medios de comunicación de masas.

Resumen del trabajo del 2 de marzo del 2009 de José María Rubio Ferreres. Profesor titular del Departamento de Filosofía de la Universidad de Granada.

Opinión pública e información mediática. Hipótesis de la agenda setting

Para que tenga una base consistente necesita de información. La pregunta ¿El público está suficientemente o insuficientemente informado, o, ampliamente desinformado?

Como venezolano, me es imposible hablar con propiedad sobre el CASO OSCAR PEREZ. Puedo especular. La información que nos llega a la mayoría, lo hace por las “trochas” de las nuevas tecnologías de la información: Whatsap, twitter, etc.

Muchos de estos temas, han sido profundamente tratados por la elite intelectual de la izquierda, hasta que llegan a gobierno y se olvidan de defender los principios del deber ser, que tanto criticaban mientras no tenían el poder.

La teoría de la construcción social de la realidad, propuesta por Berger y Luckmann (2006), trata de estudiar en qué medida la imagen del mundo social se elabora bajo la influencia de los medios de comunicación. En los estudios sobre la opinión pública en la sociedad de la información, adquieren mayor importancia las teorías sobre los efectos sociales de los medios. Desde cualquier perspectiva que se observe la historia de los estudios sobre la opinión pública, es evidente la importancia que en ella ha tenido, y sigue teniendo todavía, el problema de la influencia y de los efectos que ejercen los medios de comunicación de masa sobre los individuos, sobre los grupos, sobre las instituciones y sobre el sistema social. El problema de los efectos se agravó más con la llegada de la televisión y en especial de eso que llamamos “REDES”.

El modelo que ha explicado con más éxito los efectos que producen los medios de masas y cuáles son sus relaciones con la opinión pública ha sido la teoría de la agenda setting, que está enmarcada en los estudios de los efectos a largo plazo. En dicha teoría se enfatiza el poder de los medios de comunicación para atraer la atención hacia ciertos temas o problemas y al mismo tiempo crear los marcos de interpretación de los acontecimientos sociales. Los medios, informando sobre la realidad externa, presentan al público una lista de los temas que serán objeto de la opinión pública. Está claro que el enorme crecimiento y la expansión de las instituciones mediáticas constituyen hoy en día un elemento determinante de la sociedad contemporánea. Su principal objetivo es influir en la opinión pública. Son los medios lo que trazan las pistas sobre la importancia de los temas de la agenda diaria. En cuanto al público, éste recurre a esas pistas de relevancia para organizar y también decidir cuáles son los temas más importantes que atraen su atención. De ahí que la agenda de los medios de información se convierte en la agenda pública. En otras palabras, los temas de preocupación más destacados se transforman en temas de preocupación más importantes. Esta es la tesis central de la teoría de la agenda setting (McCombs 2006: 29).

El público además tiende a asignar a lo que incluye una importancia que refleja el énfasis atribuido, a los acontecimientos, a los problemas, a las personas” (Shaw: 96). Los medios no buscan primeramente persuadir, sino que al describir y precisar la realidad social externa, presentan al público la lista de todo aquello en torno a lo que la opinión pública debe opinar y debatir. Según Shaw, “el presupuesto fundamental de la agenda setting es que la comprensión que tiene la gente de gran parte de la realidad social es modificado por los media” (Shaw: 96). Aquí se acentúa, pues, una dependencia cognitiva del público respecto a los medios, tanto desde el punto de vista del “orden del día” de los temas, problemas y argumentos, que están presentes en la agenda de los media, como del “orden de importancia y de prioridad” que dichos elementos son dispuestos en el “orden del día”.

Existe, por tanto, una relación entre la hipótesis de la agenda setting y el conocimiento de la sociedad. Los medios desempeñan un papel de construcción de la realidad social y nos ayudan a estructurar la imagen de la realidad, del imaginario social, a largo plazo, a organizar nuevos elementos de tales imágenes, a formar nuevas opiniones y creencias. La hipótesis de la agenda setting no defiende que el objetivo fundamental de los media es persuadir; “los media, al describir y precisar la realidad externa, presentan al público una lista de todo aquello en torno a lo que tener una opinión y discutir (…) El presupuesto fundamental de la agenda setting es que la comprensión que tiene la gente de gran parte de la realidad social es modificada por los media” (Shaw: 103). Cohen puntualiza que la prensa no consigue decir a la gente lo que tiene que pensar, pero sí es capaz de decir a los propios lectores sobre qué temas tienen que pensar (Cohen 1963: 13).

El público recurre a las pistas de relevancia que le ofrecen los medios para organizar su propia agenda y decidir cuáles son los temas más importantes en la consideración pública. La agenda de los medios de información -agenda mediática- se convierte en la agenda pública, se transforma en opinión pública. La siguiente tabla ilustra la teoría de la agenda setting.

Según la teoría de la agenda setting, el papel de los medios, en tanto fijadores de la agenda, consiste en su influencia sobre la relevancia del tema, es decir, en destacar la importancia del tema como objeto de la opinión pública. Cohen estableció claramente el objetivo de la agenda setting:

“La prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente qué tiene que pensar, pero sí lo tiene en decir a sus lectores sobre qué tienen que pensar” (Cohen 1963).

Los neo-comunistas totalitarios, entienden que no es lo que pasa, sino lo que el común piensa que ocurre. La guerra moderna es la comunicacional.

Yo no sé, si Oscar Pérez es una creación del Cuarto de Guerra del Gobierno, o de sus enemigos internos como Miguel Rodríguez Torres. Si es bueno o es malo. Si es patriota o es parte del show del G2 Cubano. No tengo elementos de juicio suficiente.

Lo que si se es que este Gobierno, directamente o indirectamente, domina a sus acérrimos enemigos, obligándolos a distraerse de la única realidad que podemos comprobar, porque la vivimos y la padecemos: Hambre, injusticia, inseguridad, saqueos, entre otros.

Han destruido la opinión pública y aquí dudamos de todo. Si Jesucristo regresara, como los judíos, los crucificaríamos a ver si resucita al tercer día y aun así, muchos no lo creerían.

Si lo de Oscar Pérez se comprueba, tendrán mi repudio. Lo que no me voy es a distraerme de lo que me interesa: Que este gobierno, salga igual que como entro en 1992. Lo que viene sucediendo en Venezuela y que tiene una excelente muestra con los hechos producidos durante los actos de la Virgen de la Divina Pastora, es una señal que debe ser bien interpretada y canalizada. Los auténticos militares deben reaccionar y actuar como policía constitucional. Poner orden.

Los medios, el gran enemigo de este gobierno, no deben caer en la trampa de la agenda que pretende fijar el gobierno. Cautela.

REGION CAPITAL

UN CRISTIANO EVANGELICO JAVIER BERTUCCI ASPIRA TAMBIEN LA PRESIDENCIA

Ya decía yo, que tanto amor por el prójimo, me confundía. Este pastor maneja una de las iglesias más poderosas de Venezuela. Grandes contribuciones (diezmo) llegan todas las semanas. Lamentable sería que su deseo de ser Presidente, haya servido de excusa. Ojala y el Espíritu Santo lo toque, para que entienda que toda división de un poder en contra de lo que gobierna, es un plan del demonio, encarnado en Los Castros. No hay de otra. Es falso que el pueblo cristiano quiera un Presidente cristiano evangélico. Todos lo que buscamos es justicia. Al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios.

VIENEN POR EL

Nicolás no va a permitir que el voto chavista se diluya. Miguel Rodríguez Torres, sea por una causa o por otra, tiene los días contados. Se equivoca el General cuando afirma que “Maduro es fácilmente vencible”. El que gobierna no él. Si fuera así, ni Presidente seria.

PESADILLAS

Aseguran que Nicolás, se despierta a media noche. Se cambia de sitio. De cama. Las imágenes de Freddy Krueger, representado por Rafael Ramírez y la Infanta, no lo dejan dormir, pensando que ellos amanezcan un día encabezando otro 4F.

INSOLITO Nicolás quiere poner presos a los Obispos Antonio López Castillo y Víctor Hugo por “delitos de odio”. Es que no sé si reírme o arrech…definitivamente lo último.

SOBRE LA SUERTE DE OSCAR PEREZ

Como una vieja serie de los ochenta, El Monje Loco, Nadie sabe Nadie supo.

MUCHAS GRACIAS A todos los que de una y otra manera se han hecho solidarios, ante otro cierre de mi programa de Radio. Nunca pensé que un común programa de opinión, en una radio de provincia, molestara tanto. Gracias a: El Nacional, El Universal, Diario La Verdad, Que Pasa, El Venezolano, Televen, entre otros, por denunciar la situación, al igual que a Claudio Fermín, María Corina Machado, Juan Pablo Guanipa, muchos portales web, y pare usted de contar por su solidaridad. Al pueblo, nunca imaginé que tanto público nos seguía. Seguiré por REDES, hasta donde pueda, sin callar, sin ocultar ni tergiversar.

CARABOBO

Preocupado el polémico Gobernador LACAVA. Maduro no le presta atención a sus reclamos. Cuidado. Este personaje es dominado por fuerzas extrañas, que lo llevarían a la “hora del Té”, a tomar otras determinaciones. Maduro lo ve como un “bufón”, que lo hace reír mucho por su “locuacidad” al hablar.

MONAGAS

OTRO QUE SE VA Periódico El Oriental, más de 35 años de servicios, de manera ininterrumpida, y hoy desaparecen gracias a la labor que ha venido realizando el gobierno, para callar las voces disidentes. Y todavía hay gente que duda de la naturaleza de este gobierno…

ZULIA

LA BASURA DE OMAR

Algunos se preguntan ¿De quién es la responsabilidad de la basura? De la Alcaldía ciertamente. El problema es que desde hace más de un año, esa función la asumió la Gobernación del Estado y hasta el presente el servicio no ha sido entregado. El actual gobernador “Madurista”, viene de otro también “chavista”. En consecuencia la basura es de Omar. Le pregunte al historiador Alfredo Rincón, de la Academia de la Historia y me respondió que nunca en la historia del Zulia, llegó a estar la ciudad en esta situación. Ni siquiera en los tiempos de la colonia, donde otros piratas gobernaban. Así que la BASURA es de Omar Prieto.

