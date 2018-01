Publicado en: Actualidad, Nacionales

Ene 15, 2018 6:58 am

Gualberto Mas y Rubí, presidente del Suma, pidió que la fecha que conmemora el Día del Maestro en el país sirva para generar un gran debate sobre el estado de la educación y de la calidad de vida de los maestros, publica La Verdad.

José Manuel Sánchez / Maracaibo / [email protected]

Hoy los maestros celebran su día, pero lo hacen con una serie de problemas que no animan a los bachilleres a seguir los pasos de quienes los recibían cada mañana para darle clases, por lo que el gremio educativo corre el peligro de quedarse sin generación de relevo.

Gualberto Mas y Rubí, presidente del Sindicato Unitario del Magisterio del estado Zulia, explicó que hoy la educación en el país atraviesa por una hora “aciaga”. “Yo siempre digo que la educación no es para lucrarse, pero tampoco es para ser esclavos. Hoy en día los maestros aportan para la papelería de un boletín porque una resma de papel cuesta un millón de bolívares, además lidian con problemas como la inseguridad en las escuelas y la falta de efectivo para transportarse”.

Esas situaciones junto a otras hacen que entre 40 y 50 docentes se marchen del país a diario. “El talento se nos va. Para el año pasado en una parroquia del oeste de Maracaibo se fueron cuatro mil educadores, lo que representa para esa jurisdicción cerca del 40 por ciento de sus maestros”, señaló el docente.

Enumeración

Indicó que un docente con sus respectivas maestrías tiene un sueldo de dos millones de bolívares en un momento con una crisis económica en la que ese sueldo no significa nada. Recordó que también existen educadores que aún esperan por sus cargos. “Ni hablar de los jubilados, quienes al pasar a ese estatus pierden los cestatiques, lo que representa el 70 por ciento de su ingreso mensual”.

Otro problema con el que se enfrentan los maestros es la inseguridad en las escuelas. Suma recibió un reporte que solo en una semana robaron 18 escuelas durante el receso de diciembre. Otro documento del gremio maneja una situación en la que los habitantes de una comunidad de la parroquia Antonio Borjas Romero, se llevaron los alimentos destinados a los alumnos de una institución.

Los seguros médicos como el HCM del Ministerio de Educación solo cubren 250 mil para el titular y su familia, mientras que el de la Gobernación paga 300 para el educador. “El Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio del Poder Popular para la Educación (Ipasme) lo acabaron en estos 19 años”, destacó el dirigente gremial.

A eso se suma el ausentismo escolar que ronda el 90 por ciento, según dijo Mas y Rubí. “Cada día los muchachos se van y no vuelven”. Además, los maestros sufren otra situación: que no tienen efectivo para llegar a sus lugares de trabajo. “Y cuando tienen el dinero no hay unidades para llevarlos o se van escalando un vehículo en movimiento”.

Pañitos de agua caliente



Mas y Ribí dejó claro que no se puede sustituir a un educador con sus respectivos años en la universidad por una persona que solo tuvo dos años recibiendo una instrucción, porque eso es un retroceso. Añadió que la idea tampoco es meter más maestros a la nómina para luego recibir un sueldo de hambre.

“Es necesario que el Gobierno nacional y regional se sienten a debatir y discutir con el magisterio para determinar lo que se debe hacer con la educación en el país. Nada hacen con meter operadores políticos en las escuelas como lo hacen con el plan de chamba juvenil”, sentenció el sindicalista.

Para hoy está pautada una misa de acción de gracias en la Catedral de Maracaibo y luego una ofrenda floral a la estatua del Libertador.