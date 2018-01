Publicado en: Actualidad, Nacionales

Habitantes de varios sectores de El Junquito manifestaron este lunes que llevan más de 10 horas sin servicio eléctrico, reseñó El Nacional.

Sectores como Araguaney, La Peña, Sabaneta Bajo, Sabaneta Alta, El Junco y El Juncal desde el kilómetro 16 fueron cohibidos del servicio electrico.

En la zona Araguaney, donde estaba resguardado el ex inspector Óscar Pérez, no hay servicio eléctrico desde las 5:30 am.

Desde horas de la madrugada se conoció que funcionarios del Fuerza de Acción Especial (FAES) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) rodearon el lugar donde estaba escondido el ex inspector junto a su equipo y un grupo de civiles, en el kilómetro 16 de El Junquito.

Reportan que el El Junquito se quedó sin luz desde tempranas horas durante operativo de captura de Óscar Pérez este #15Enero pic.twitter.com/mdH6L3rU4N — Operación Venezuela (@OpVzla) 15 de enero de 2018

Urbanización Iberoamericano del km 14 de El Junquito también está sin luz desde las 8:00AM de este lunes. Vecinos están molestos por esta arbitrariedad producto de operativo para capturar a Óscar Pérez. #15Ene 7:50PM — Christian G. Velasco (@ChristianJohan) 15 de enero de 2018