La Mesa de la Unidad Democrática tildaron al Gobierno bolivariano y al ministro de Interior, Justicia y Paz, Nestor Reverol, como “voceros de la mentira”, tras la presentación del caso del asesinato de Óscar Pérez.

Por: LaPatilla.com

A través de un comunicado, la Unidad afirmó que La versión oficial contada por el gobierno y Reverol el día de hoy es tan cierta como cuando dijeron que Pernalete había sido asesinado por una pistola de pernos y no por una lacrimógena como todo el país vio y cómo la Fiscalía lo denunció.

Del mismo modo, destacaron que el Gobierno y Reverol “son los representantes de la mentira, ocultaron en su relato la presencia de colectivos armados, así como ocultó y negó los más de 100 muertos por represión en las protestas”.

“Reverol es la expresión de un gobierno mentiroso, que te dice todos los días que tu sueldo es el más alto de América Latina, que no hay escasez, que es mentira que no hay medicinas y que es falso que no hay hambre en Venezuela”.

Vale destacar, que durante las declaraciones de Reverol, dando parte de la operación que acabó con la vida del inspector del CICPC, aseguró que la operación venezolana colaboró con la localización de este.

“En el marco del diálogo por la paz, algunos dirigentes políticos dieron información importante sobre la ubicación, presuntamente, de este grupo terrorista”, afirmó el ministro.



