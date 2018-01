Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Ene 16, 2018 4:05 pm

La reconocida periodista Alba Cecilia Mujica aprovechó el inicio de su programa Mujeres en todo por Globovisión, para expresarse acerca del asesinato del piloto Óscar Pérez ocurrido este lunes en El Junquito durante un operativo de las fuerzas armadas del Estado donde también habrían acabado con la vida de cinco personas que se encontraban en el lugar.

La periodista se dirigió al país y afirmó que lo sucedido el día de ayer no debería repetirse más nunca en Venezuela: “Lo que ocurrió ayer (lunes) fue ni siquiera dar oportunidad a decir me entrego, aquí estoy, permítanme a que me procesen, como pasó en tiempos pasados con este gobierno”.