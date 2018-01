Publicado en: Destacados, Nacionales

A las 12 y 49 minutos de este lunes, el comunicado oficial del Gobierno dado a conocer a través de Venezolana de Televisión dio cuenta del “desmantelamiento” del grupo comandado por el ex-cicpc, Óscar Pérez, publica el diario 2001.

El mensaje indicó que los integrantes de la “peligrosa célula terrorista”, autores de “crímenes atroces” contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio de Relaciones Interiores, hicieron resistencia armada y fueron abatidos.

No hubo precisión de la identidad y el número de personas fallecidas pertenecientes al grupo de Pérez, más si en el saldo de muertes y heridos en el componente policial bolivariano que tomó parte en la operación: dos fallecidos y cinco heridos.

El comunicado expresó además que cinco personas habían sido capturada en la movilización.

Fuga de información

La inédita operación en los alrededores del kilómetro 16, en el Los Cujicitos del sector Araguaney de la urbanización El Junquito se llevó minuto a minuto a través de las redes sociales, como si se tratara de una transmisión televisiva en vivo.

Desde muy temprano, la incursión de organismos de seguridad del Estado ese regó por medios nacionales e internacionales, con las notas de pie de cada uno de quienes la reenviaban.

“Aquí estamos, aquí nos encontramos, vivos y salvos, todo el equipo completo. Estamos en la carretera nueva de El Junquito (localidad en las afueras de Caracas) todo el equipo completo. Ahí viene gente del gobierno. Estamos rodeados. Hubo una fuga de información, pero la patria sigue”. Ese fue el primero de seis videos de Pérez.

Hubo otros mensajes contundentes que avivaron la temperatura en las redes sociales: “No quieren que nos entreguemos, nos quieren asesinar, no los acaban de decir”.

La entrega siguiente presagiaba un mal desenlace para lo que había comenzado como una movilización militar alrededor de las cuatro y media de la mañana, de acuerdo a los vecinos de la zona. Pérez con el rostro ensangrentado, presuntamente con el impacto de una granada temía por los civiles que le acompañaban

En otras versiones, el dirigente del Psuv, Diosdado Cabello desde su cuenta en Twitter, @dcabellor: “El terrorista Óscar Pérez, atacó a quienes lo rodean, hiriendo a dos funcionarios del FAES, los cuerpos de seguridad respondieron al fuego”.

La ministra del Servicio Penitenciario, María Iris Varela, se unió a la tendencia en las redes sociales para subrayar;: “’Oscar Pérez’ Ahora viene el show de la llorantina, ¡qué cobarde cuando se ve atrapado como una rata!, ¿dónde quedó su valentía para ir a atracar unidades militares, asesinando e hiriendo a funcionarios y robando armamento?”.

Diferencias

En las redes sociales, el procedimiento policial desplegado en El Junquito contra Óscar Pérez y sus compañeros hizo evocar el episodio del 4 de febrero de 1992 vivido por el teniente HUgo Chávez.

Los mensajes subrayaron que la solicitud de rendición de los sublevados fue atendido de inmediato, garantizándoles la vida.

El padre José Palmar señaló que, no se podía comparar el caso de Pérez con el de Chávez Frías, porque al momento de la rendición, éste había asesinado a civiles y militares, en cambio al ex inspector del Cicpc, hasta ahora no se le comprueba ningún asesinato.

Silencio

El Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) criticó el “silencio del fiscal de la dictadura Tarek William Saab en caso Oscar Pérez”.

Provea subrayó que el silencio “es aval para la comisión de abusos contra los DDHH en procedimiento policial”.

“Estado no agotó la vía de la resolución pacífica y propició desenlace con muertes y heridos en operativo de captura de Oscar Pérez”, dijo el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en su cuenta de Twitter.

“Presencia de Ministerio Público y Defensoría del Pueblo hubiera generado garantías para la solución pacífica y el respeto a la vida de todos”, añadió la ONG.

Por su parte, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs) señaló una “Posible ejecución extrajudicial durante detención del piloto Óscar Pérez”.

Advirtió esta ONG la muerte de un miembro de un colectivo chavista durante el suceso lo que a su juicio “deja en evidencia las operaciones conjuntas entre Cuerpos de Seguridad del Estado y Civiles Armados pro gobierno”.

Rodríguez Torres, en salsa. La ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, instó a las autoridades a arrestar a Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior del fallecido presidente Hugo Chávez, tras asegurar que es mentor de Oscar Pérez.

“El asesino Oscar Pérez y su banda de terroristas, pagaran con todo el peso de la ley por todo el daño que han causado cegando la vida a funcionarios, aquí no vale el llanto ni el arrepentimiento. Urge capturar a su mentor Miguel Rodríguez Torres, tanto o más peligroso que esta lacra”, dijo en un mensaje en Twitter.

Grupo de exterminio

Las redes fueron puente de otras versiones que apelaron al anonimato, en las que se aseguraba que en medio de las negociaciones, se dio carta blanca a Henkel para tomara parte en la intervención.

Henkel, jefe del colectivo Exterminio, que controla la reventa de suministros en el 23 de Enero había perdido la vida con su lugarteniente y otros dos miembros del grupo, señalan esas fuentes.

También circuló la especie que Pérez logró ser ubicado a través de los cuadrantes de seguridad, a raíz de las declaraciones que hizo en la entrevista del periodista Fernándo del Rincón, a través de CNN Noticias .

Otras versiones aseguraban que Pérez estaba con vida y se encontraba retenido en las instalaciones del Hospital Militar.

También se resaltó el descontento que había surgido en algunos funcionarios policiales los procedimientos empleados para enfrentar al piloto que se encontraba en situación de clandestinidad.

De una u otra forma, la ausencia de una vocería oficial, reducida a un comunicado leído en VTV, y la multiplicación de las versiones, deja una gran incertidumbre sobre lo ocurrido ayer.