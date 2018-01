Publicado en: Nacionales, Titulares

Ene 17, 2018 7:04 am

Los vecinos y residentes del Ancianato Madre Marcelina en Altavista, Catia, Caracas, cerraron la calle en protesta porque la basura inunda la Av. principal de Altavista donde ellos están ubicados y les esta generando muchos problemas de contaminación, malos olores y la multiplicación de insectos que amenazan con la proliferación de enfermedades en los miembros de la 3era edad residentes de dicha institución.

La Madre Martha Lucia Botero administradora del Ancianato Madre Marcelina plantea que, el estado de salud de sus residentes es muy delicado y que, ante los graves problemas que actualmente se suscitan en el país por la inadecuada atención médica existente y la creciente dificultad para la consecución de los medicamentos respectivos para tratar las potenciales enfermedades que, dicha contaminación por basura generará en ellos, decidieron acompañar a la comunidad en la protesta del cierre de la calle y así lograr que los vecinos no arrojen los desechos contaminantes en la Av. Principal de Altavista, donde se ubica dicha institución, a la par que solicitar a la empresa responsable de la recolección de Basura Supra Caracas y a la Alcaldía del Municipio Libertador se aboquen a resolver los problemas de recolección y barrido de la basura que son de su estricta competencia, servicio por el cual los vecinos pagan puntualmente.

La Vecina de la calle Guayaquil de Altavista, Aleida Ramos planteó que. ante los graves problemas operativos y financieros que presenta la empresa recolectora de basura de la Alcaldía de Caracas, Supra Caracas, la cual duraba entre 15 y 25 días para que los camiones de dicha empresa municipal pasaran recogiendo la basura, situación que generaba muchísimos problemas a todos los habitantes de la Urbanización Obrera Altavista ubicada en la parroquia Sucre (Catia) Caracas y ante las inundaciones que en dicho sector de la calle estadio ocurrió, acordaron en asamblea de ciudadanos la eliminación de los conteiner de basura en la comunidad de Altavista.

Voceros de la empresa alegaron la grave situación financiera y técnica de la misma, la cual, según ellos, está imposibilitada técnicamente para prestar un servicio regular y de calidad para las comunidades de la parroquia Sucre ya que disponen de 15 vehículos compactadores para toda Caracas y apenas un camión compactador para atender una comunidad tan grande como la Catiense, que no disponen de equipos suficiente , sostienen los representantes sindicales que, el 95% de la flota de camiones compactadores de basura están inoperantes y que deben atender a toda la ciudad capital, Los vecinos plantean que los propietarios y residentes de la Urbanización Obrera Altavista pagan puntualmente por un servicio que no reciben y que no son responsables de la mala administración y gerencia de dicha empresa, por lo tanto acordaron trasladar la basura hasta la Av. Sucre.

Pero señala Aleida Ramos que los vecinos no deben arrojar la basura en cualquier lado y mucho menos por los múltiples problemas de salud que les generara a los residentes y pacientes del Ancianato Madre Marcelina al frente o en la calle donde el mismo está ubicado. Anuncia que iniciaran una campaña informativa, propaganda y de concientización para con todos los vecinos y comerciantes de la comunidad, a la par que continuaran presionando para que la empresa responsable Supra Caracas y la Alcaldía del Municipio Libertador a la cual está adscrita cumplan la labor por la cual cobran puntualmente.

Nota de prensa

Video