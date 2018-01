Publicado en: Actualidad, Internacionales, Nacionales

Ene 17, 2018 8:05 am

El expresidente del Ejecutivo español Felipe González instó hoy a la Unión Europea aplicar sanciones individuales a dirigentes venezolanos y pidió que se “congelen” sus fortunas al margen del diálogo entre el gobierno y la oposición, pues “no va a haber elecciones limpias” en ese país, aventuró.

González intervino en un debate con el editor del periódico venezolano El Nacional, Miguel Otero, que repasó la situación del país sudamericano en el Foro de la Nueva Comunicación.

El exgobernante español denunció que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no habla de democracia en ese diálogo, comenzado en junio de 2016 en Santo Domingo, sino de paz y concordia.

González espera que nadie de la oposición reconozca la “fraudulenta” Asamblea Constituyente venezolana, como demanda el Gobierno, y que el Grupo de Lima se mantenga firme en esta cuestión.

“Maduro no va a entregar el poder y, si hay elecciones, será porque elige al opositor adecuado para enfrentarse a él y no dará garantías para unas elecciones limpias. Olvídense, eso no ocurrirá”, explicó González.

El presidente venezolano está convencido, según González, de que le irá mejor cuanta más gente de vaya del país y con el “control de la miseria” con la entrega a los más necesitados de cajas subvencionadas de alimentos básicos, más que si hay un repunte económico.

El asunto de los “presos políticos”, dijo, es una “broma”, pues han sido convertidos en un “mercancía”, en el sentido de que algunos han sido excarcelados. Cuando comenzó ese diálogo eran 74, que ya eran “muchos”, y ahora, según la ONG Foro Penal, hay más de 300, denunció González.

“No hay democracia con presos políticos, eso no es negociable, ni el poder de la Asamblea Constituyente; lo único que podría negociarse son elecciones limpias. No las va a haber”, concluyó.

Otero, por su parte, dijo que espera que se apliquen las sanciones europeas, y resaltó que son individuales, no para el conjunto del país.

Sobre González, comentó que ha demostrado su lucha por rescatar la democracia en Venezuela, mientras que el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, mediador en ese diálogo, ha actuado en cierto sentido como “agente de Maduro” para que éste ganara tiempo. Así, comparar a uno con otro sería “un insulto”, apostilló.

Destacó que el actual presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, “siempre” ha estado “comprometido” con Venezuela y la democracia. EFE