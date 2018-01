Publicado en: Opinión

Ene 17, 2018 9:18 pm

No hay duda alguna que estamos en presencia de un régimen bicéfalo, conformado por dos bandos que se pelean por el poder, y cuyo único objetivo final de cada uno de ellos, es destronar al otro y asumir el control total del país, aún a costas de la vida de un pueblo que clama por hambre y que muere a mengua, y al cual condenan y enjuician con cargos de traidores de la patria, con la aplicación de la Ley del Odio, que utilizan como mordaza para que la gente no puede expresar sus calamidades y sus necesidades, que cada día son más agonizantes y asfixiantes.

Una muestra fehaciente de la bicefalidad del régimen es, acciones y supuestas decisiones anunciadas por las cabezas de este mal, y que luego resulta una cortina de humo para distraer la atención de la grave crisis que aquí padecemos. Por ejemplo, en días recientes, el personaje más malévolo, cobarde y gris de este desgobierno, Diosdado Cabello, tratando de tapar una lamentable noticia que conmocionó a Venezuela, como fue la muerte varios balseros intentando llegar a Curazao, procedentes de Falcón y de varios desaparecidos en el naufragio; anunció que Banesco pasaría a formar parte de la banca pública, utilizando la frase: “Ríndete Escotet que estás rodeado”. Sin embargo, el alto gobierno no se pronunció al respecto, y fue el propio dueño de la entidad bancaria quien desmintió semejante adefesio que lo único que perseguía era crear caos, incertidumbre, preocupación en los usuarios de este banco, tomando en cuenta la grave crisis bancaria y económica reinante en Venezuela.

Asimismo, el acto de barbarie y de ajusticiamiento más cruel ocurrido el pasado lunes, donde un grupo de venezolanos, fueron ajusticiados de manera extrajudicial, a pesar de haber hecho pública su rendición y de manifestar su disposición de entregarse. Oscar Pérez, junto a seis personas más fueron acribillados sin son ni ton, incluida una mujer en avanzado estado de gravidez. En esta actuación quedó demostrada la actitud bicéfala del régimen, donde uno de los jefes del bando dio la orden de disparar a matar, y otro ordenó aprehenderlos, según los audios que han circulado en las redes sociales. Estos genocidas aplicaron una ejecución forzosa, violentando todos los tratados y convenios de los derechos humanos.

La iglesia no escapa de esta Ley de Odio y de persecución, y es que Maduro ha solicitado a la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente que investigue a los obispos Antonio López Castillo y Víctor Hugo, por delitos de odio, solo por solicitar el fin del hambre en la misa de la Divina Pastora.

Mientras que esto ocurre, el pueblo sigue muriendo de hambre y a mengua, y el régimen presiona y manipula con un supuesto diálogo en el que no creen y por lo que se ve, no están dispuestos a ceder en su proyecto de exterminio, porque muy a pesar de la posición seria y comprometida de la Unidad en estas negociaciones, ellos insisten en la violencia, en la persecución, en el chantaje, en el descrédito, en la mentira, y ahora, en la pena de muerte para silenciar el descontento social. No hay disposición del desgobierno en buscar una salida pacífica a esta situación de conflicto y de extrema tensión.

Está más que visto que no les importa llevarse por delante a un pueblo en su conjunto, con tal de mantenerse en el poder a como de lugar, y lo peligroso de todo esto, es que a nivel interno hay enfrentamientos y luchas intestinales por hacerse del control del país, lo que los hace actuar de manera enfermiza, cínica, visceral y violenta. El régimen es bicéfalo, y esta deformación política, sólo se puede solucionar con un cambio en el modelo político del país, por eso es que huyen como cobardes de los petiorios para el diálogo, porque saben de antemano que cualquier elección la van a perder.

Ismael García

Diputado a la Asamblea Nacional

Unidad Democrática Aragua

@ismaelprogreso